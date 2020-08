Roadmap zeigt zweigeteilte APU-Strategie von AMD

Es gibt ein weiteres Detail aus einer wohl internen Roadmap von AMD. Bereits im Mai enthüllte @MebiuW den Codenamen der übernächsten Ryzen-Generation. Nun gibt es weitere Details zur APU-Strategie von AMD, wobei die Codenamen Cezanne und Van Gogh bereits bekannt waren, nicht jedoch die Differenzierung zwischen zwei APU-Serien.

Cezanne wird der Nachfolger der aktuellen Renoir-Prozessoren werden. Als Änderung deutet sich hier der Wechsel von der Zen-2- auf die Zen-3-Architektur an, während es bei einer integrierten Grafikeinheit auf Basis der Vega-Architektur blieben wird. Die Fertigung wird ebenfalls weiterhin in 7 nm stattfinden. Daneben gibt es noch Van Gogh – eine APU mit Zen-2-CPU-Kernen, aber einer neuen integrierten Grafik auf Basis der Navi-Architektur. Auch hier wird die Fertigung weiterhin in 7 nm stattfinden, allerdings soll LPDDR5 unterstützt werden.

Was es nun genau mit der Aufteilung in zwei Serien auf sich hat, wird sicherlich der interessant Punkt werden. Van Gogh wird ja die aktuellen Zen-2-Kerne verwendet, aber auch eine neue integrierte Grafikeinheit auf Basis von RDNA. Hinzu kommt offenbar auch noch ein Computer Vision and Machine Learning Accelerator (CVML) – dafür könnte die Abkürzung zumindest stehen. Auf der anderen Seite haben wir Cezanne mit Zen-3-Kernen, aber noch einer integrierten Vega-Grafikeinheit, wenngleich diese sich bei Renoir schon hochoptimiert und effizient darstellt.

Laut Abschätzung stehen die beiden APU-Modelle Ende 2020 oder Anfang 2021 an. Dies gilt auch für Warhol, wenngleich vermutlich erst etwas später 2021 damit zu rechnen ist. Zunächst einmal wird AMD die Ryzen-Prozessoren mit Zen-3-Kernen für den Desktop (und auch für Server) vorstellen, die auf den Namen Vermeer hören. Noch in diesem Jahr soll es weit sein. Warhol wäre mit Zen-3-Kernen und in 7 nm gefertigt, jedoch nur als Zwischenschritt zu sehen – womöglich ähnlich wie der Matisse Refresh.

Codenamen der Ryzen-Prozessoren (Desktop) Serie Codename Architektur Fertigung Ryzen 1000 Summit Ridge Zen 14 nm Ryzen 2000 Pinnacle Ridge Zen+ 12 nm Ryzen 3000 Matisse Zen 2 7 nm Ryzen 4000 Vermeer Zen 3 7 nm - Warhol Zen 3+ 7 nm - Raphael Zen 4 5 nm

Bei den Ryzen-Prozessoren wird der Wechsel von AM4 auf AM5 sicherlich interessanter Punkt werden. Warhol wird als Kandidat gehandelt, diesen Wechsel zu vollziehen.

Bei den APUs sähe dies wie folgt aus:

Codenamen der Ryzen-Prozessoren (APUs) Serie Codename Architektur Fertigung Ryzen 2000 Raven Ridge Zen / Vega 14 nm Ryzen 3000 Picasso Zen+ / Vega 12 nm Ryzen 4000 Renoir Zen 2 / Vega 7 nm - Cezanne Zen 3 / Vega 7 nm - Van Gogh Zen 2 / Navi 7 nm - Rembrandt - - - Dragon Crest - -

Dabei laufen Cezanne und Von Gogh sowie Rembrandt und Dragon Crest parallel. Zu Rembrandt und Dragon Crest gibt es noch keine belastbaren Informationen, wenngleich hier sicherlich Zen 3 und Zen 4 und die Fertigung in 5 nm schon eine Rolle spielen werden.

Auf die wichtigen Serien wie die Ryzen-Prozessoren für die Desktops sowie die EPYC-Prozessoren bezogen bleibt es recht übersichtlich, während es bei den APUs teilweise schon etwas unübersichtlich wird.