Renoir für AM4/Desktop: Berichte zu hohem Speicher/IF-Takt

In den vergangenen Tagen tauchten wieder mehr und mehr Hinweise zu neuen APUs für den Sockel AM4 auf. Bisher hat AMD die Renoir getauften Chips (Zen 2 CPU-Kerne und eine optimierte Vega-Grafikeinheit) nur für Notebooks vorgestellt. Die vorherigen Generationen haben es auch immer auf den Desktop geschafft – doch dieses mal gibt es Zweifel an dieser Strategie.

Dennoch tauchen zumeist aus Asien immer weitere Gerüchte und handfeste Details auf – inklusive vermeintlicher Tests. Zuletzt bei TecLab ein Ryzen 7 4700GE (100-000000149-40) mit acht Kernen und einer Vega-GPU mit sieben Compute Units. Analog zum Ryzen 7 4700U dürfte das Simultaneous Multithreading (SMT) nicht aktiv sein.

Bisher gab es aber nur Bilder eines Renoir mit Sockel AM4 sowie einige wenige Informationen, die überhaupt die Existenz dieser Modelle belegen sollen. Bei TecLab gibt es nun einige Zahlen des Ryzen 7 4700GE im Zusammenspiel mit DDR4-4333 (14-14-13-24). Damit wird der Prozessor deutlich oberhalb dessen betrieben, was eigentlich als DDR4-Speicher zum Einsatz kommt. Offiziell unterstützen die Zen-2-Prozessoren DDR4-3200, im Falle der mobilen Varianten auch LPDDR4-4266. Die Vorteile des schnelleren Speichers im Zusammenspiel mit den Ryzen-Prozessoren haben wir bereits ausführlich beleuchtet.

Für Aufsehen sorgte der AIDA64 Speicher- und Latenztest, der hier durchgeführt wurde. Dieser zeigt eine Latenz von gerade einmal 49,1 bzw. 47,6 ns. Die Ryzen-Prozessoren kommen auf 70 bis 80 ns, wie unsere Tests der aktuellem Ryzen-Modelle zeigen. Den Ryzen 9 4900HS (Test) im ASUS ROG Zephyrus G14 (Test) haben wir mit der jeweiligen Speicher-Konfiguration, in diesem Fall DDR4-3200 getestet. Dieser kommt auf auf eine Latenz von 81,6 ns.

Nun berichte einige Publikationen, dass die extrem niedrigen Latenzen dem monolithischen Design der Renoir-Prozessoren geschuldet sind. Aber wie unser Test des Ryzen 9 4900HS zeigen, kommt dieser mit DDR4-3200 auch auf gerade einmal 80 ns und wird nicht durch das monolithischen Design bevorzugt. Stattdessen dürfte der hohe Speichertakt von DDR4-4333 bei Timings von 14-14-13-24 eine wesentliche Rolle spielen.

Zugleich spielt der Takt des Infinity Fabrics (FCKL) eine wichtige Rolle. Dieser soll hier bei 2.166 MHz gelegen haben – also im Verhältnis 1:1 zwischen Speicher- und Fabric-Takt. Für die aktuellen Ryzen-Prozessoren sieht AMD einen synchronen Betrieb zwischen Speicher- und Fabric-Takt bis 1.800 MHz vor. Für alles darüber wird ein Teiler von 1:2 angewendet.

Für die Renoir-APUs gibt es keine direkte Kopplung zwischen dem Speicher- und Fabric-Takt. Der Infinity Fabric soll dynamischer takten können, als dies bei den Desktop-Modellen der Fall ist. Den niedrigeren Takt wählt AMD vermutlich vor allem aus Gründen der Leistungsaufnahme. Zur integrierten Vega-GPU werden allerdings auch zwei Data-Links verwendet, um die Bandbreite trotz des relativ niedrigen Taktes hoch zu halten. Die kleinere Renoir-Modelle arbeiten mit einem Fabric-Takt zwischen 800 und 1.000 MHz.

Welchen Takt des Infinity Fabric die Prozessoren unter Volllast anlegen, wenn LPDDR4-4266 zum Einsatz kommen, konnten wir bisher noch nicht in Erfahrung bringen. Das Zusammenspiel aus Infinity- und Speicher-Takt ist bei den Renoir-Prozessoren also deutlich komplexer, als bei den Desktop-Modellen.

Renoir auf dem Sockel AM4 – Eine Frage der Positionierung

Die Benchmarks der Ryzen-Mobile-4000-Prozessoren alias Renoir haben gezeigt, dass AMD im Notebook-Segment einen riesigen Sprung macht – vor allem in der CPU-Leistung. Dies zeigte sich zuletzt durch das Erreichen des 25X20-Effizienzziels.

Acht Zen-2-Kerne in einen solchen Prozessor machen trotz des geringeren Taktes den Standard-Ryzen-Modellen erhebliche Konkurrenz. AMD wird allenfalls über den Preis eine gewisse Steuerung in der Hand haben, denn ansonsten werden gerade die kleinen Ryzen-Modelle nahezu obsolet. Bisher hat sich AMD noch nicht offiziell zu möglichen Renoir-CPUs auf dem Sockel AM4 geäußert. Der Einsatz auf den günstigeren B550-Mainboards bietet sich hier sicherlich an.