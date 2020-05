Xe-HPC oder Next-Gen-Xeon? Intel zeigt geheimnisvollen Chip

Per Twitter-Posting hat der Social-Media-Account von Intel Graphics den Besuch von Jim Keller und Raja Koduri in einem Labor von Intel dokumentiert. Eines der Bilder zeigt einen geheimnisvollen Chip von der Vorder- und Rückseite. Auf den ersten Blick ist nicht wirklich klar, um was es sich hier handelt.

Einige Details lassen sich aber erkennen. So handelt es sich offenbar um einen Prozessor oder eine GPU, die in einen Sockel eingesetzt wird, denn es befindet sich die Dreieck-Markierung auf einer der Ecken des PCBs. Die Rückseite offenbart zum einen das LGA für die Kontaktierung im Sockel und zum anderen, dass es sich um ein Chiplet-Design handeln könnte, welches in diesem Fall zwei oder vier Chips in einem Package unterbringt – so zumindest lässt sich dies deuten.

Bei der Batterie oder dem Akku in der Mitte handelt es sich um eine AA-Zelle. Daran bemessen lässt sich die Größe des Packages mit ungefähr 78 x 50 mm abschätzen. Das Package eines Cascade-Lake-AP-Prozessoren mit zwei Chips kommt auf 76 x 72,5 mm. Ein Sockel LGA4189 der nächsten Cooper-Lake- und Ice-Lake-Xeons kommt auf 77,6 x 50,6 mm – würde also sehr gut passen.

Am wahrscheinlichsten handelt es sich um eine Ponte-Vecchio-GPU auf Basis der Xe-HPC-Architektur. Diese wird Ende 2021 im Aurora-Supercomputer zum Einsatz kommen. Die einzelne GPU wird der erste Chip sein, der bei Intel in 7 nm gefertigt wird. In einer Ponte-Vecchio-GPU kommen acht der Xe-HPC-Chiplets zum Einsatz. So zeigen es zumindest die schematischen Darstellungen von Intel.

Im Package kommen Intels aktuelle Packaging-Technologien EMIB und FOVEROS zum Einsatz. Der HBM wird per EMIB angebunden, der Rambo-Cache per FOVEROS.

Vor einigen Monaten zeigte Raja Koduri einen Wafer, der offenbar mit den ersten Xe-HPC-Dies belichtet war. Acht dieser Chips sollen sich dann in einer Ponte-Vecchio-GPU befinden.

Die Chips haben ihren Tape-Out also hinter sich, nun testet Intel das gesamt Package – so könnte die Message von Intel sein.

Auch ein Xeon-Chip wäre möglich

Es könnte sich aber auch um einen Xeon-Chip handeln. Die Abmessungen würden grob zum LGA4189 passen, allerdings ist der freie Bereich in der Mitte, dort wo sich die SMD-Widerstände auf der Rückseite befinden beim Sockel LGA4189 eher quadratisch und beim von Intel gezeigte Chip eher rechteckig. Wir wissen aber nicht, wie Intel seine AP-Varianten ausführen wird.

Schlussendlich müssen wir uns eingestehen, dass wir aktuell nicht sicher sein können, welche Art von Chip, ob Prozessor oder eine GPU, wir hier sehen. Einige Hinweise deuten in die eine, andere wiederum in die andere Richtung. Wir werden sehen, wann das Geheimnis gelüftet wird.