AMD Ryzen 3 1200 kostet ab 55 Euro

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass AMD den Ryzen 5 1600 in leicht veränderter Form erneut anbieten wird, um das Einstiegssegment zu bedienen. Nun scheint man dieses Vorgehen für den Ryzen 3 1200 zu wiederholen. Dieser ist zudem mit eine Preis von 55 Euro sehr günstig und eine Alternative zu den Athlon-Prozessoren, die sich ebenfalls in diesem Preissegment bewegen – siehe der Athlon 3000G (Test).

Der Ryzen 3 1200 stammt, wie sein Name verrät, aus der ersten Ryzen-Generation, bietet jedoch die von 14 auf 12 nm umgestellte Fertigung. Diese ist aus technischer Sicht allerdings reines Marketing, denn der Chip hat eine identische Größe. Allenfalls Optimierungen auf Transistorenebene hat AMD von 14 auf 12 nm vorgenommen. Die Fertigung wird bei Globalfoundries in Form von 14LPP bzw. nun in 12LP ausgeführt. Aufgrund einiger Änderungen und Optimierungen erreichen die Zen+-Kerne auch einen etwas höheren Takt und ihre Caches sind effektiver. Insgesamt bedeutet dies ein leichtes Leistungsplus, wie wir es beim Wechsel der 1000- auf die 2000-Serie bei den Ryzen-Prozessoren bereits sehen konnten.

Um auf den Unterschied aufmerksam zu machen, verwendet AMD eine neue OPNB (Ordering Part Number Boxed). Die alte lautete YD1200BBAEBOX, die neue nun YD1200BBAFBOX. Die Shops und unser Preisvergleich machen auch mit einem "[12nm]" darauf aufmerksam.

Aktuell wird der AMD Ryzen 3 1200 [12nm] ab 55 Euro geführt und sollte in wenigen Tagen lieferbar sein. Er bietet vier Kerne ohne SMT und kommt auf einen Basis- bzw. Boost-Takt von 3,1 bzw. 3,4 GHz.

Beim Kauf eines Ryzen 3 1200 oder Ryzen 5 1600 sollte darauf geachtet werden, dass das verwendete Mainboard auch ein BIOS bietet, welches eines Pinnacle-Ridge-Prozessoren aufnimmt, auch wenn der Name auf einen Summit-Ridge-Prozessoren hindeutet. Die Mainboards mit X370- und B350-Chipsatz haben zwar in den allermeisten Fällen ein Update erhalten, dies muss aber nicht bedeutet, dass sich das BIOS auch schon auf dem BIOS-Chip befindet.

Im Einstiegssegment deutet sich derzeit ein breiteres Angebot an. Auch einen Ryzen 3 3100 und 3300X mit jeweils vier Kerne soll es in Kürze geben. Diese Preise beginnen für die Zen-2-Prozessoren aber bei über 100 Euro.