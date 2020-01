Mit Pinnacle Ridge in 12nm: AMD legt den Ryzen 5 1600 neu auf

Am heutigen Neujahrstag war AMD für eine kleine Überraschung gut, denn aus unerklärlichen Gründen legt AMD scheinbar den Ryzen 5 1600 aus dem Jahr 2017 mit einem anderen Innenleben neu auf. Während der bekannte Ryzen 5 1600 auf der ersten Zen-Architektur in 14nm basiert, setzt AMD für den neuen Ryzen 5 1600 allerdings auf Zen+ und damit auf Pinnacle Ridge in 12nm statt auf Summit Ridge.

Und in der Tat scheint dies auch keine Ente zu sein, denn die Kollegen von Planet3DNow haben eben dieses Refresh-Modell tatsächlich in eigenen Händen und haben ihn bereits analysiert. Anhand der Part-Number wird der Unterschied sofort ersichtlich: Die ursprüngliche Version aus dem Jahr 2017 trägt die Nummer "YD1600BBAEBOX" und die Neuauflage hingegen "YD1600BBAFBOX". Die weiteren technischen Eigenschaften jedoch bleiben ohne Änderungen. Der Grundtakt und der maximale Boost-Takt liegen bei 3,2 GHz respektive 3,6 GHz und auch die TDP-Angabe von 65W ist identisch.

Mittels AIDA64 wurde durch die Kollegen von Planet3DNow außerdem die CPU-ID "00800F82h", passend zu Pinnacle Ridge, identifiziert. Anbei wurde auch ein CPU-Z-Screenshot angefertigt. Mit dem Cinebench-R15-Benchmark erreichte der neue Ryzen 5 1600 exakt 1.221 Punkte und positioniert sich damit marginal über dem Ryzen 5 1600X, der mit 400 MHz höher taktet und eine TDP von 95W aufweist. Für den Ryzen 5 2600 hat es jedoch nicht gereicht, was aufgrund der höheren Taktraten logisch ist.

Das Besondere am neuen Ryzen 5 1600 ist jedoch der Preis, denn mit knapp unterhalb von 100 Euro ist er für kleine Systeme regelrecht ein Geheimtipp und kostet rund 20 Euro weniger als der Ryzen 5 2600. Bezüglich der Kompatibilität muss man sich lediglich daran orientieren, ob das passende BIOS für die Pinnacle-Ridge-Unterstützung auf dem Mainboard installiert ist. Demnach ist die Neuauflage mit den folgenden AMD-Chipsätzen und passender BIOS-Version kompatibel: A320, B350, X370, B450, X470 und auch X570.