Folding@Home-Netzwerk erreicht mehr als 450 PFLOPS (Update: 1 ExaFLOPS)

Neben der Teilnahme vieler HPC-Ressourcen weltweit, hat auch das Folding@Home-Projekt einen neuen Aufschwung erfahren. Im Projekt können Nutzer ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen.

Schaut man sich die Statistiken des Netzwerks an, ist hier ein großer Anstieg der Rechenleistung zu beobachten. Stand heute, ist eine Rechenleistung von 473,9 PFLOPS vorhanden. Die Rechenleistung des schnellsten Supercomputers Summit beträgt 148 PFLOPS. Hinzu kommen der zweitschnellste Supercomputer Sierra mit etwa 95 PFLOPS – beide sollen auch an Forschungen zum Coronavirus beteiligt sein. Das Folding@Home-Netzwerk ist aktuell also schneller als die schnellsten sieben Supercomputer der Top500-Liste zusammengenommen (etwa 462,5 PFLOPS).

Auch die Techpresse bzw. die dazugehörige Community ist in diesem Bereich sehr aktiv. ServeTheHome beispielsweise steuert gleich ein Serversystem mit acht Tesla P100 bei und beteiligt sich dabei im Team von TomsHardware in den USA. Auch bei Anandtech und auf weiteren Seiten hat es solche Aufrufe gegeben.

Die LinusMediaGroup nimmt ein System mit sechs NVIDIA Titan V und zwei Xeon-Prozessoren mit jeweils 16 Kernen in Betrieb.

Aber es müssen nicht diese zugegeben eindrucksvollen Systeme sein. Jeder einzelner Prozessor und jede Grafikkarte zählen. Es gibt auch ein Team Computerbase + Hardwareluxx, welches die Teamnummer 70911 trägt. Wer sich also beteiligen möchte, kann dies über diese Team-ID tun. Die Rechenleistung gibt es natürlich nicht umsonst und so sind die Stromkosten als eine Art Spende anzusehen.

Die Rechenleistung des Netzwerks wird zur Erforschung zahlreichen Krankheiten verwendet. Dazu gehören Krebs, Infektionskrankheiten und neurologische Krankheiten – jeweils mit verschiedenen Unterprojekten. In den vergangenen Wochen ist natürlich die Erforschung des Coronavirus in den Vordergrund gerückt. Wie ihr an Folding@Home teilnehmen könnt, haben wir in einem Tutorial erläutert.

Update: Folding@Home erreicht 1 ExaFLOPS

Das Folding@Home-Netzwerk hat inzwischen eine Rechenleistung von 1 ExaFLOPS erreicht. Damit ist es zehnmal schneller als der schnellste Supercomputer Summit