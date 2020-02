Intel Core i7-10700F zeigt sich im Cinebench R20

In den vergangenen Tagen mehrten sich die Informationen zu den Comet-Lake-S-Prozessoren von Intel. In den Online-Datenbanken tauchen mehr und mehr Einträge auf, die sich aufgrund der oft nur schweren Zuordnung und Umgebungsparameter aber nicht immer so einfach zuordnen lassen.

Nun ist ein Cinebench-R20-Ergebnis eines Core i7-10700F aufgetaucht. Dieser soll ein Ergebnis von 4.781 Punkten im Multi-Threaded-Test und 492 Punkte im Single-Threaded-Test erreicht haben. Der Core i7-10700F bietet acht Kerne und kann dank Hyperthreading 16 Threads verarbeiten. Mit den besagten Punktzahlen liegt er in etwa auf Niveau eines Ryzen 7 3700X.

Cinebench R20 Multi-Threaded AMD Ryzen 9 3950X 9043 XX



AMD Ryzen 9 3900X 7075 XX



Intel Core i9-9900KS 5124 XX



AMD Ryzen 7 3800X 4956 XX



Intel Core i9-9900K 4898 XX



Intel Core i7-10700F 4781 XX



AMD Ryzen 7 3700X 4761 XX



AMD Ryzen 7 2700X 4001 XX



AMD Ryzen 5 3600X 3696 XX



Intel Core i7-9700K 3667 XX



Intel Core i7-8700K 3409 XX



Intel Core i7-8086K 3400 XX



AMD Ryzen 5 3600 3256 XX



AMD Ryzen 5 2600 2799 XX



Intel Core i5-9600K 2574 XX



Intel Core i7-7700K 2344 XX



Punkte Mehr ist besser

Im Vergleich zu den anderen Achtkern-Prozessoren positioniert sich der Core i7-10700F im erwarteten Bereich. Die Zehnkern-Modelle werden im Multi-Threaded-Test deutlich besser abschneiden.

Cinebench R20 Single-Threaded AMD Ryzen 9 3900X 518 XX



Intel Core i9-9900KS 515 XX



AMD Ryzen 9 3950X 514 XX



AMD Ryzen 7 3800X 506 XX



Intel Core i9-9900K 503 XX



AMD Ryzen 7 3700X 500 XX



AMD Ryzen 5 3600X 496 XX



Intel Core i7-9700K 492 XX



Intel Core i7-10700F 492 XX



Intel Core i5-9600K 468 XX



AMD Ryzen 5 3600 468 XX



Intel Core i7-8700K 464 XX



Intel Core i7-7700K 461 XX



Intel Core i7-8086K 460 XX



AMD Ryzen 7 2700X 429 XX



AMD Ryzen 5 2600 391 XX



Punkte Mehr ist besser

Im Single-Threaded-Test liegen die aktuellen Prozessoren sehr dicht zusammen. Aber inzwischen hat AMD mehr als nur aufgeschlossen, wie die aktuellen Zahlen belegen. Die Spitzenmodelle sollen einen Takt von 5,3 GHz erreichen, was sie in diesem Bereich sicherlich an die Spitze der Benchmarks setzen wird.

Als F-Modell verfügt der Core i7-10700F nicht über einen offenen Multiplikator, wie dies bei den K-Modellen der Fall ist. Auch auf die integrierte GPU muss beim Core i7-10700F verzichtet werden. Die Benchmarkwerte sind realistisch, wenngleich sich der Cinebench bzw. die Ergebnisliste reicht leicht manipulieren lässt. An dieser Stelle halten wir die Werte für authentisch.

Zuletzt wurde bekannt, dass die hohe Leistungsaufnahme der Comet-Lake-S-Prozessoren offenbar einer der Gründe ist, warum die Vorstellung der neuen Prozessoren noch nicht erfolgt ist. Weiterhin sollen Probleme beim Chipsatz dafür sorgen, dass dieser nicht mit PCI-Express-4.0 zurecht kommt, was die schnellere Schnittstelle für die komplette Plattform fraglich werden lässt.

Derzeit deutet zumindest vieles darauf hin, dass wir im April den Start der LGA1200-Plattform und der dazugehörigen Comet-Lake-S-Prozessoren sehen werden.