Xeon SoMa: Geheimnisvolles MCM-Design von Intel aufgetaucht (Update: Die-Shots)

Auf eBay sind in den vergangenen Stunden ältere, aber bisher unbekannte Prozessoren von Intel aufgetaucht. Diese hören auf den Namen Xeon SoMa und sollen ein bisher unbekanntes MCM-Design verwenden. Welchen genauen Verwendungszweck der Chip erfüllt, ist nicht bekannt. Das Package-Design ist dem der Skylake-Prozessoren für den Sockel LGA1151 nicht ganz unähnlich, offenbar aber kann der Prozessor nicht einfach einem entsprechenden Mainboard betrieben werden.

Auf dem Heatspreader fehlen sämtliche Hinweise auf Intel. Das Packaging für den Prozessor hat offenbar in Malaysia stattgefunden, wo Intel auch andere seiner Prozessoren in ein Package bringen lässt. Hergestellt wurden die Prozessoren in etwa vor vier Jahren. Darauf weisen die Informationen hin, die auf der Verpackung der Prozessoren zu finden sind.

Auf Bilibili ist ein Video zu finden, in dem ein Käufer eines dieser Prozessoren den Heatspreader entfernt. Darunter verbergen sich vier Dies in einem 2x2-Muster. Die üblicherweise rund um den Die vorzufindenden SMD-Bauteile in Form von Kondensatoren und Widerständen sind auf dem PCB der SoMa-Prozessoren nicht zu finden.

Nun stellt sich die Frage, um welche Prozessoren es sich handelt. Vermutlich handelt es sich um ein MCM-Testdesign, welches vor vier Jahren die dazugehörigen Techniken testen sollte. Die Größe der Dies deutet auf einen Dual-Core-Die eines Skylake-Designs in 14 nm hin. Vier ergäben demnach acht Kerne, was vor vier Jahren bei Intel auf dem Desktop noch ein echtes Highlight gewesen wäre.

Angeblich soll es 100.000 dieser Chips geben, was wiederum gegen ein Testdesign spricht, denn sicherlich würde man nicht so viele Chips für einen Test fertigen lassen, der es dann letztendlich nicht auf den Markt schafft. Es könnte sich aber auch um ein Custom-Design für einen bestimmten Kunden handeln und so lange die genaue Funktion des Prozessors nicht bekannt ist, wird man nicht wissen, was es genau damit auf sich hat. Man darf also gespannt sein, ob das Geheimnis rund um die Xeon-SoMa-Prozessoren jemals gelüftet wird.

Intel befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Im Desktop- und HEDT-Segment wurde man von AMD überholt und die immer wiederkehrenden Probleme mit der 10-nm-Fertigung machen die Situation für Intel nicht leichter. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass Intel eigentlich für eine Fertigung in 10 nm vorgesehene Architektur in 14 nm bringen wird. Ob Intel bei den Prozessoren ebenfalls auf ein Chiplet-Design wechseln muss, um mit AMD mithalten zu können, ist sicherlich streitbare Frage.

Wer möchte, kann noch bei eBay zuschlagen, denn noch immer werden die Prozessoren dort angeboten. Der Anbieter des Artikels sitzt im kalifornischen San Jose, in den USA.

Update: Die-Shots zum SoMa-Prozessor

Unser Community-Mitglied OC_Burner (alias Fritzchens Fritz) hat sich einen der SoMa-Prozessoren bestellt und unter die Lupe bzw. das Mikroskop gelegt.

Einen großartigen Erkenntnisgewinn können die Bilder allerdings nicht bieten, wenngleich sie wie immer schick anzuschauen sind. Die vier einzelnen und identisch aufgebauten Chips haben eine Größe von 7,775 x 7,280 mm und kommen damit auf 56,60 mm². Somit bleibt die Zweck der Xeon-SoMa-Prozessoren weiterhin ein Rätsel.

Fritzchens Fritz hat aber auch eine eigene Analyse erstellt:

"Nach gründlicher Reinigung lag praktisch schon der Layer mit den Transistoren vor. Üblicherweise sind eine Vielzahl aus Metallisierungs- und Passivierungslayer zwischen dem ersten und letzten Layer vorzufinden, bei der SoMa CPU anscheinend nicht. Gerüchteweise wurde von abgewandelten Xeon Phi, Atomkernen oder dummy Chips gesprochen. Wie man sieht, scheint davon nichts zuzutreffen. Was man da nun genau sieht, erschließt sich mir leider nicht. Der Chip ist in vier großen Segmente aufgeteilt mit darin, sich immer gleich wiederholende Strukturen oder Rechenkernen. Jedes der vier Segmente umfasst 8x8 Einheiten. Verteilt auf vier Chips ergibt das glatte 1024 Einheiten. Die "die-size" pro Chiplet beträgt 7,775mm x 7,280mm = 56,60mm². Die Größe einer der 1024 Einheiten beträgt 0,16mm². Alle Einheiten zusammen kommen auf 163,84mm² (Summe aller Chiplets = 226,41mm²)."

Wie immer gibt es alle Bilder in der vollen Auflösung im Flickr-Fotostream von Fritzchens Fritz.