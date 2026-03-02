Werbung

Lenovo hat auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona das ThinkPad X13 Detachable vorgestellt – ein 2-in-1-Gerät, das den Formfaktor von Microsofts Surface Pro in die ThinkPad-Welt überträgt und dabei ganz bewusst auf das Business-Segment zielt, dem die Surface-Reihe nur halbherzig gerecht wird. Es ist der Nachfolger des kleineren ThinkPad X12 Detachable und wächst auf ein vollwertiges 13-Zoll-Format an. Der Verkaufsstart ist für Juli geplant, der Preis soll in Deutschland bei 1.949 Euro starten.

Wie bereits erwähnt, steigt die Bildschirmdiagonale des neuen Detachables auf 13 Zoll an und bietet eine native Auflösung von 2.880 x 1.920 Bildpunkten im 3:2-Format an, während eine variable Bildwiederholrate von 48 bis 120 Hz sowie Spitzenhelligkeiten von 500 Nits erreicht werden sollen. Es ist ein klasses IPS-Panel und leider noch kein OLED.

Unter der Haube werkeln Intels Core-5- oder -7-Prozessoren der Panther-Lake-Generation mit integrierter NPU und Intel Arc Graphics. Der Arbeitsspeicher ist mit 16 bis 64 GB LPDDR5x konfigurierbar und fest verlötet. Als Massenspeicher steht eine M.2-SSD mit einer Kapazität von maximal 1 TB bereit. Besonders auffällig ist das neue Keyboard-Cover, das gegenüber dem X12 deutlich verbessert wurde. So bieten die Tasten nun die volle Größe und versprechen einen Hub von 1,5 mm, womit laut Lenovo das gewohnte ThinkPad-Tippgefühl ermöglicht werden soll.

Dazu gibt es einen Precision Pen 3, welcher direkt an der Folio-Tastatur angedockt und aufgeladen werden kann und die Bedienung bequem per Stylus möglich macht. Die ThinkPad-typischen Sicherheitsfeatures wie Fingerabdruckleser, IR-Kamera oder Webcam-Shutter und das ThinkShield-Sicherheitspaket gehören nebst Windows 11 Pro ebenfalls zur Grundausstattung. Anschlusseitig werden moderne Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt 4 oder WiFi 7 und ein optionales 5G-Modul geboten.

Das neue Lenovo Thinkpad X13 Detachable soll ab Juli zu Preisen ab 1.949 Euro erhältlich sein.