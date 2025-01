Werbung

Mit dem Swift Go 16 (AI) und dem Swift Go 14 (AI) kündigt Acer zur CES 2025 einen Refresh seiner vielseitigen Swift-Go-Familie an, die trotz schneller AI-Hardware sehr schlank und leicht und damit äußerst portabel bleibt und sich dabei auch noch besonders flexibel bei der Hardware-Ausstattung zeigt.

Während die normalen Swift-Go-Modelle von einem mobilen Arrow-Lake-Prozessor bis hin zum Intel Core Ultra 9-285HX angetrieben werden, bauen die Varianten mit AI-Zusatz auf den Ryzen-AI-Chips auf, deren Auswahl bis hin zum AMD Ryzen AI 7 350 reicht. Sowohl die Intel-Chips, als auch die AMD-Plattform wurde erst vor wenigen Stunden offiziell vorgestellt. Bei der Grafiklösung verzichten alle Modellvarianten auf einen dedizierten Chip und vertrauen damit auf die integrierten Arc- und Radeon-Lösungen, die sich ihren Videospeicher vom Hauptspeicher abzwacken, der bis zu 32 GB LPDDR5X umfassen kann. Für Daten und das Betriebssystem gibt es hingegen eine schnelle NVMe-SSD mit einer Kapazität von bis zu 1 oder 2 TB.

Unterschiede zwischen den Modellen macht Acer vor allem beim Display. So setzen die Geräte wahlweise auf ein OLED- oder IPS-Panel, das je nach Gerät und Konfiguration mit 2.880 x 1.800 oder 1.920 x 1.200 Bildpunkten arbeitet und bis zu 500 Nits mit HDR-Funktionalität erreichen kann. Vereinzelt gibt es sogar eine kapazitive Oberfläche für die Touch- und Stylus-Bedienung. Anschlussseitig sind in der Regel jeweils zwei USB-C- und -A-Schnittstellen, ein microSD-Kartenleser und ein HDMI-2.1-Ausgang vorhanden. Bei den Modellen mit Intel-Untersatz gibt es wie gewohnt Thunderbolt-Unterstützung. Drahtlos wird ausnahmslos per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 kommuniziert.

Eine Kameralinse mit 1440p-Sensor und Infrarot-Technik sowie ein Fingerabdruck-Scanner erlauben den biometrischen Login in das Betriebssystem. Akkus mit einer Kapazität von bis zu 75 Wh sollen für Laufzeiten von 22 bis sogar 24,9 Stunden sorgen. Obendrein lassen sich diese per Typ-C schnellladen. Acer integriert zahlreiche KI-Funktionen, die über Microsofts Copilot-Funktion hinausgehen. So kann Acer LiveArt 2.0 beispielsweise die Bildbearbeitung verbessern, während über PurifiedVoice und PurifiedView die Videotelefonie auf Seiten der Bild- und Soundqualität verbessert werden soll. Acer verwendet bei seiner Swift-Go-Serie schlanke und leichte Metallgehäuse. Während das Swift Go hier auf 16,4 mm und 1,3 kg kommt, sind es beim größeren Schwestermodell mit 16,6 mm und 1,5 kg nur unwesentlich mehr.

Sowohl das Acer Swift Go 16 als auch das Acer Swift Go 14 sollen ab dem zweiten Quartal in den Handel kommen. Bis dahin will man dann Preise kommunizieren. Gleiches gilt für die AI-Ableger mit Ryzen-Technik.