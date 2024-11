Werbung

MSI hat bekannt gegeben, dass das Prestige 13 AI+ Evo, das wir erst kürzlich im Rahmen eines Motorsport-Events in die Finger bekamen, ab sofort im Handel verfügbar ist. Mit einem Gewicht von rund 990 g und 16,9 mm Höhe zählt das Modell zum portabelsten AI-Laptop im MSI-Line-up. Das Prestige 13 AI+ Evo richtet sich mit seiner Leistung und Energieeffizienz an professionelle und anspruchsvolle private Anwender, die nach einem ultra-mobilen Begleiter mit neuester Technik suchen.

Das Prestige 13 AI+ Evo wird von der neuen Intel-Core-Ultra-200V-Serie (Lunar Lake) angetrieben, die sich durch eine hohe Energieeffizienz und optimierte AI-Technik auszeichnen soll. Zum Einsatz kommt konkret ein Intel Core Ultra 7-258V, dessen integrierte NPU 47 TOPS AI-Leistung bietet und damit die Anforderung an einen Copilot+-PC erfüllt. Direkt an den Prozessor sind 32 GB LPDDR5X-8533-RAM angebunden. Der integrierte Intel Arc Graphics bietet zusätzlich bis zu 67 TOPS AI-Beschleunigung und kann Echtzeit-AI-Anwendungen wie Chatbots und Text-zu-Bild-Generierung unterstützen.

Mit dem 75Wh-Akku will das Prestige 13 AI+ Evo bis zu 24 Stunden Akkubetrieb gewährleisten. Zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen wollen dank USB-PD-Ladefunktion daneben flexible Anschlussmöglichkeiten für universelle USB-Netzteile, Powerbanks und Dockingstations sicherstellen.

Die Hardware ist in einem Magnesium-Aluminium-Gehäuse untergebracht. Trotz des schlanken Designs bietet das Prestige 13 AI+ Evo umfassende Anschlussmöglichkeiten – darunter HDMI, USB-A, zweimal USB4 Typ-C via Thunderbolt 4 und einen microSD-Kartenleser. WLAN steht über den neuesten Wi-Fi-7-Standard bereit.

Begleitet wird das Gerät von einer hochauflösenden 5-Megapixel-Webcam. Dank "3D Noise Reduction+ (3DNR+)" soll die Bildqualität zusätzlich intelligent verbessert werden können. Das 3fach Array Mikrofon mit "AI Noise Cancellation Pro"-Technik soll daneben einen kristallklaren Ton beisteuern. Per Infrarot-Gesichtserkennung oder mit dem in der Power-Taste integrierten Fingerscanner steht den Nutzern auch eine sichere und bequeme Authentifikation zur Verfügung. Die neue "Smart Guard"-Funktion erkennt außerdem per Näherungssensor, wenn der Nutzer seinen Platz verlässt, und sichert das System automatisch.

Das Prestige 13 AI+ Evo ist über den MSI eigenen e-Shop und bei Handelspartnern für 1.799 Euro verfügbar.