In Zusammenarbeit mit LG haben wir für unsere Leser und Community-Mitglieder einen Lesertest der ganz besonderen Art parat: Der Test von zwei brandaktuellen Ultrabooks, welche erst zu Beginn des Jahres offiziell auf den Markt gebracht wurden: Wir suchen zwei Tester für das LG gram 17 und das LG gram Pro 16.

Das LG gram 17 ist das größere Modell der beiden Testgeräte. Es verfügt über einen 17 Zoll großen IPS-Bildschirm, der nativ mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auflöst und eine Helligkeit von 350 Nits erreicht. Unter der Haube gibt es einen Intel Core Ultra 7-155H auf Meteor-Lake-Basis, der insgesamt 16 Kerne bereithält und sich mit Takt von bis zu 4,8 GHz ans Werk macht. Für die 3D-Beschleunigung zeichnet sich die integrierte Arc-Grafik verantwortlich, welche Intel im Generationsvergleich gehörig beschleunigt hat. Dazu gibt es 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine schnelle NVMe-SSD mit 1 TB Speicherplatz.

Moderne Schnittstellen wie Thunderbolt 4, HDMI 2.1 oder WiFi 6E mit Bluetooth 5.3 fehlen ebenso wenig wie ein integrierter microSD-Kartenleser, Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technik oder ein leistungsstarker 77-Wh-Akku für lange Laufzeiten. All das bringt LG in einem nur 17,8 mm schlanken und 1,35 kg leichten Vollmetallgehäuse unter. Im freien Handel kostet das LG gram 17 so rund 1.700 Euro.

Zwei Ultrabooks

Das LG gram Pro 16 bietet zwar nur einen 16 Zoll großen Bildschirm, kann dafür mit einer besseren, technischen Ausstattung punkten. So gibt es auch hier in den neusten Meteor-Lake-Prozessor in Form des Intel Core Ultra 7-155H und eine integrierte Arc-Grafiklösung, jedoch sind der Arbeitsspeicher auf 32 GB LPDDR5X und die NVMe-SSD auf 2 TB Speicher verdoppelt worden. Das Display soll sogar bis zu 400 Nits erreichen und arbeitet mit einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten. Es soll den DCI-P3-Farbraum zu 99 % abdecken und mit 144 Hz agieren. Bei der restlichen Ausstattung orientiert sich das Gerät am obigen Schwestermodell, wobei es mit 12,8 mm und 1,199 kg sogar etwas dünner und leichter ausfällt. Trotzdem gibt es auch hier einen 77 Wh starken Stromspeicher für unterwegs. Für 2.049 Euro wird das LG gram Pro 16 so derzeit angeboten.

LG gram im Lesertest (2024) Hardware LG gram 17 17Z90S-G.AA78G LG gram Pro 16 16Z90SP-G.AD7BG Prozessor: Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 7 155H Arbeitsspeicher: 16 GB - LPDDR5X-7467 32 GB - LPDDR5X-7467 Grafikkarte: Intel Arc Graphics (integriert) Intel Arc Graphics (integriert) Festplatte/SSD: 1x 1 TB NVMe 1x 2 TB NVMe Display

Display - Technik: IPS IPS Display - Diagonale: 17 Zoll 16 Zoll Display - Auflösung: 2.560 x 1.600 2.560 x 1.600

Gehäuse Akku: 77 Wh 77 Wh Material: Aluminium Aluminium Abmessungen: 378,8 x 258,8 x 17,8 mm 357,3 x 253,8 x 12,4~12,8 mm Gewicht 1,350 kg 1,199 kg Preis und Garantie Preis: 1.699 Euro 2.049 Euro Garantie: 24 Monate 24 Monate

Zwei unserer Leser dürfen eines der beiden LG-Geräte nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf Herz und Nieren testen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen, wobei die Testpakete nach getaner Arbeit am Ende wieder behalten werden dürfen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 26. Mai ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit LG!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 26. Mai 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 27. Mai 2024

Testzeitraum bis 30. Juni 2024

