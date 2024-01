Werbung

Dell erweitert zur CES 2024 seine XPS-Notebook-Familie um neue Geräte. Diese sollen vor allem durch neue Displaygrößen, ein minimalistisches Design und KI-Beschleunigung punkten.

Das Upgrade des XPS-Line-ups umfasst mit dem XPS 16 und dem XPS 14 zwei neue Modelle mit neuen Displaygrößen, die in die Produktreihe eingeführt werden. Zudem soll mit dem XPS 13 der Nachfolger des XPS 13 Plus präsentiert werden. Die Notebooks des XPS-Portfolios kommen dazu in einem vereinheitlichten Design mit CNC-gefrästen Aluminiumgehäusen daher. Gorilla Glass und Ton-in-Ton-Farbgebung sollen die Geräte zusätzlich abrunden. Erhältlich sein sollen die Notebooks in den Farbvarianten Grafit und Platin.

Die Geräte sind weiter mit InfinityEdge-Displays bestückt. Zudem erfahren sie Unterstützung durch Dolby Atmos Immersive Audio sowie MaxxAudio Pro 3D Stereo Surround. Eine intelligente FHD-Webcam mit 1080p will außerdem für optimale Qualität bei Videotelefonaten sorgen. Durch Express Charge sollen sich die Akkus der Notebooks laut Hersteller binnen einer Stunde auf 80 % ihrer Kapazität aufladen lassen.

Das XPS 16 stellt das leistungsstärkste Modell des neuen Portfolios dar. Um den Anspruch gerecht zu werden, ist es mit den neuesten Core-Ultra-Prozessoren von Intel, GeForce-RTX-GPUs von NVIDIA bis hin zur GeForce RTX 4070 sowie einer Dauerleistung von bis zu 80 W ausgestattet.

Ein Kompromiss aus Leistung und Mobilität stellt hingegen das neue XPS 14 dar. Es soll laut Dell rund 20 % weniger Gewicht auf die Waage bringen als das XPS 16. Mit den optionalen GeForce-RTX-GPUs bis hin zur GeForce RTX 4050 sollen die Nutzer dennoch mit dem Gerät adäquat arbeiten können.

Das XPS 13 ist das dünnste und leichteste Notebook des Portfolios und kann dadurch maximale Mobilität anbieten. Seine Display-Optionen, darunter FHD+, QHD+ Touch und 3K+ OLED Touch, ermöglichen den Nutzern das Gerät entsprechende der zu bewältigenden Aufgaben auszuwählen. Diese können sich über Schule, Arbeit, persönliche Projekte und Entertainment erstrecken und sollen sich mit diesem Notebook optimal unter einen Hut bringen lassen.

Das XPS 13, XPS 14 und XPS 16 werden demnächst erhältlich sein, Preise werden ab Marktstart bekannt gegeben.