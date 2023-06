Werbung

ASUS bringt mit dem Zenbook S 13 OLED (UX5304) ein weiteres seiner Ultrabooks auf den Markt, welches durch eine Kombination aus üppiger Ausstattung mit flachem und smartem Design auffallen will.

Schon in der Grundausstattung kommt das Zenbook S 13 OLED mit einem Intel Core i7-1355U-Prozessor der 13. Generation, einer 1-TB-SSD und 16 GB an Arbeitsspeicher daher. Letzterer ist auf bis zu 32 GB LPDDR5 5.200MHz-Arbeitsspeicher konfigurierbar. Überzeugen will das schlanke Ultrabook aber mit seinem 13,3-Zoll-OLED-Display mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten. Dieser soll eine Reaktionszeit von 0,2 ms aufweisen, zudem eine Spitzenhelligkeit von 550 Nits bieten und über eine 100 prozentige DCI-P3-Farbabdeckung verfügen. Das Scharnier des Zenbook S 13 lässt sich nach Angaben von ASUS auf 180 Grad öffnen.

Bei der Produktion auf recycelte Materialien zurückzugreifen, ist ASUS augenscheinlich zunehmend wichtiger. Denn eingefasst ist die Hardware des Gerätes in ein Gehäuse aus Post-Industriell recyceltem Aluminium. Die Tastaturabdeckung besteht aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung, die Tastatur ihrerseits aus Post-Verbraucher recycelten Kunststoffen.

Das Gerät kommt so auf ein Gesamtgewicht von gerade einmal einem Kilo. Auch mit den Abmaßen von 9,62 x 21,63 x 1,09 cm konnte ASUS das Zenbook fast auf eine Dicke von 1 cm herunterdrücken. Der Akku besitzt 63 Wh, damit soll das Gerät nach Angaben des Unternehmens eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden bieten können.

Bezüglich der Ausstattung hat ASUS einen USB-A-Anschluss an der rechten Kante neben einer Audio-Kombibuchse untergebracht. Auf der anderen Seite befindet sich ein HDMI-Anschluss in voller Größe, zusammen mit einem Paar Thunderbolt 4/USB-C-Anschlüssen.

Das Zenbook S 13 OLED (UX5304) startet bei ASUS mit 1.499 Euro und ist in den Farben Basalt Gray und dem klassischen Ponder Blue erhältlich.