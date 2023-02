Werbung

Während das Lenovo ThinkPad X13 mitunter zu den Flaggschiff-Geräten der ThinkPad-Familie gehört, markiert die E-Reihe das untere Preis- und Leistungssegment. Im Rahmen des MWC 2023 in Barcelona hat Lenovo auch diesen Geräten ein Update spendiert, die sich an kleine und mittlere Unternehmen richten, trotzdem den hochwertigen und unverwechselbaren Look der Serie bieten sollen. Das neue ThinkPad E14 Gen5 bekommt die neueste Hardware-Generation, das ThinkPad E16 ist hingegen komplett neu und ersetzt künftig das E15.

Beide Geräte verfügen über ein Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und bieten aufgrund schlanker Bildschirmränder eine hohe Screen-to-Body-Ratio von über 90 %. Eine neue Tastatur samt eines größeren 115-mm-Tochpads sollen für ein komfortables und produktives Arbeiten unterwegs sorgen.

Beide Ableger werden entweder von einem sparsamen Ultrabook-Prozessor der 13. Core-Generation von Intel oder aber einem AMD-Gegenstück aus der Ryzen-7030-Serie befeuert und müssen meist mit der jeweils integrierten Grafiklösung auskommen. Zumindest optional bietet man aber noch eine NVIDIA MX550 mit 4 GB GDDR6-Videospeicher an. Dazu gibt es bis zu 40 GB DDR4-Arbeitsspeicher und Platz für zu schnelle PCI-Express-SSDs, wobei diese Lenovo auf eine Kapazität von jeweils maximal 1 TB beschränkt.

Das Lenovo ThinkPad E14 Gen5 gibt es mit einem WUXGA-Display mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten und somit einem 16:10-Format sowie einer maximalen Helligkeit von 300 Nits. Das größere ThinkPad E16 Gen1 wird es obendrein mit 400 Nits hellem WQXGA-IPS-Display und damit mit nativen 2.560 x 1.600 Bildpunkten geben. Bei beiden Ablegern ist eine Touchfunktion optional. Ansonsten verfügen die beiden E-Geräte über zwei USB-Schnittstellen, wobei die Thunderbolt-Funktion eingespart wird. Dafür gibt es noch zwei klassische USB-A-Ports, HDMI 2.0 und sogar einen vollwertigen RJ45-Anschluss. Gefunkt wird nach WiFi 6E und Bluetooth 5.1. Zwei integrierte Lautsprecher gehören ebenso zur Grundausstattung wie ein Dual-Mikrofon oder eine Webcam, die maximal FHD-Auflösung mit Infrarot-Technik bietet.

Das Lenovo ThinkPad E14 Gen5 kommt auf Abmessungen von 313 x 219,3 x 18,2 mm und stemmt rund 1,53 kg. Das ThinkPad E16 Gen1 ist mit 356,1 x 247,7 x 19,9 mm sowie mit 1,77 kg etwas größer und schwerer. Ab Juni sollen sie zu Preisen ab etwa 770, bzw. 780 Euro in die Läden kommen.