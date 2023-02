Werbung

Hielten sich die Änderungen bei der letzten Generation des Lenovo ThinkPad X13 und ThinkPad X13 Yoga doch sehr in Grenzen, hat man bei der heute vorgestellten vierten Generation wieder deutliche Veränderungen vorgenommen.

So verfügen die beiden Serien über schmalere Bildschirmränder, was die Screen-to-Body-Ratio erhöht. Vor allem aber will man die Arbeitsfunktionen für unterwegs verbessert haben. Die Dolby-Audio-Lautsprecher sind nun so im Gehäuse integriert, sodass sie sich dem Benutzer zuwenden, um einen besseren Klang zu bieten. Speziell für Videokonferenzen steckt optional nun eine 5-Megapixel-Kamera mit Infrarotfunktion im Bildschirmrand. Außerdem gibt es neue Farben und Materialien. Bei Letzteren rückt man den Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit und setzt verstärkt auf recycelte Materialen. Für tiefe Schwarztöne und lebendige Farben soll nun eine OLED-Option mit 2,8K-Auflösung sorgen. Während das Lenovo ThinkPad X13 ein klassisches Clamshell-Ultrabook ist, verfügt die Yoga-Variante über ein 360-°-Touchscreen und ist somit ein waschechtes Convertible.

Bei beiden Modellen schwenkt man auf die neuen Core-Prozessoren der sparsamen U-Reihe auf Raptor-Lake-Basis um und vertraut auf deren integrierte Iris-Xe-Grafik. Die Standardversion wird es außerdem mit AMDs Ryzen-7000-Prozessoren und Radeon-Grafiklösung geben. Bei der restlichen, technischen Ausstattung macht man kaum Unterschiede. So lassen sich beide Serien mit bis zu 32 GB LPDDR5-RAM und einer bis zu 2 TB fassen PCIe-Gen4-SSD bestücken, während der Akku bis zu 54,7 Wh bietet. Jeweils zwei USB-C-Schnittstellen gehören ebenso zur Grundausstattung, wie ein vollwertiger HDMI-Anschluss, WiFi 6E und Bluetooth 5.1. Gegen Aufpreis integriert man sogar ein LTE-Modem. Die Intel-Version unterstützt natürlich Thunderbolt 4, während die AMD-Konfiguration zwei USB-4-Ports bietet.

Das Lenovo ThinkPad X13 besitzt ein 13,3 Zoll großes OLED-Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10, 100-prozentiger DCI-P3-Abdeckung sowie einer Helligkeit von 400 Nits. In den günstigeren Versionen gibt es statt der 2,8K-Auflösung auch nur WUXGA-IPS, teilweise mit Touchfunktion. Das Yoga-Modell wird es ausschließlich mit WUXGA-Panel und IPS-Technik geben.

Beide Geräte kommen auf eine Grundfläche von 301,7 x 214,8 mm sowie auf eine Bauhöhe von 15,95 und 16,4 mm, wobei das Convertible der leicht dickere Ableger sein wird. Zwischen 1,14 und 1,2 kg bringen sie auf die Waage. Das neue Lenovo ThinkPad X13 Gen4 wird voraussichtlich ab Juli zu einem Startpreis von 1.190 Euro nach Deutschland kommen. Die Yoga-Variante soll zur gleichen Zeit erscheinen, aber mindestens 100 Euro mehr kosten.