Werbung

Das Dell G15 und G16 erhalten ein komplett neues Gehäuse, dessen Design deutlich farbenfroher wird. Zwar setzen die neuen Gaming-Boliden, welche überwiegend für preisbewusste Einstiegs-Gamer konzipiert wurden, auch weiterhin auf eine einzige Hauptfarbe, jedoch ist die Leiste an der Rückseite direkt hinter dem Monitor in einem andersfarbigen und viel knalligeren Ton gehalten. So kombiniert Dell beispielsweise eine weiße Grundfarbe mit einem dunkelblauen Farbton oder ein dunkles Lila mit einem hellen Türkis. Das soll die Geräte zu einem echten Eye-Catcher machen, der an die 80iger-Jahre und die Pop-Kultur angelehnt ist.

Technisch hat die aufgefrischte G-Series natürlich die neuen, mobilen Raptor-Lake-Chips der HX-Reihe zu bieten und kombiniert diese mit einer NVIDIA-GeForce-RTX-40-Grafik, wobei nicht ganz klar ist, welche Modelle man hier verbaut. Während das Dell G15 (5530) ausschließlich mit einem Full-HD-Display mit wahlweise 120 oder 165 Hz verfügbar sein wird, gibt es beim größeren Dell G16 (7630) etwas mehr Auswahl. Das Spitzenmodell verfügt über einen 240 Hz schnellen QHD-Bildschirm mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten und erreicht bei 300 Nits und 100-prozentiger Farbraumabdeckung des DCI-P3-Spektrums 240 Hz. Im günstigeren Modell gibt es nur eine 100-prozentige sRGB-Abdeckung.

Ansonsten bieten beide Modelle bis zu 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine flotte NVMe-SSD. Killer-Netzwerkchips und eine in ein oder vier Zonen beleuchtbare Tastatur werden ebenso angeboten wie teilweise ein Upgrade auf mechanische Cherry-MX-Switches. Für unterwegs steckt ein Akku mit 56 oder 86 Wh im Gehäuse.

Ein wirklicher Einsteiger ist die Dell-G-Reihe dann aber nicht mehr. Das Chassis kommt auf eine Bauhöhe von 26,9, bzw. 25,7 mm. Ebenfalls mit an Bord wird das neue Alienware Command Center sein.

Beide Modelle sollen im Laufe des ersten Quartals zu Preisen ab etwa 850 und 1.500 US-Dollar erhältlich sein. AMD-Varianten werden im zweiten Quartal folgen. Nähere Informationen hierzu will man in Kürze veröffentlichen.