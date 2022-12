Werbung

Das SCHENKER VISION 15 erhält in der Modellversion E23 einen Refresh und insbesondere im CPU-Bereich einen signifikanten Leistungsschub. Der Intel Core i7-1165G7 weicht einem Core i7-1260P, was in einem Leistungssprung im Cinebench R20 von 2.433 auf 4.148 Punkten resultieren soll. Der integrierte Intel-Xe-Grafikchip ermöglicht darüber hinaus die hardwarebeschleunigte Verarbeitung der Videoformate HEVC, VP9 und AV1.

Ebenso ziehen in das 15 mm schlanke Ultrabook 16 GB LPDDR5-RAM mit einer Taktfrequenz von 5.200 MHz mit ein, die den bisherigen LPDDR4-4800 ersetzen. Ebenfalls mit an Bord wird der neue Funknetzwerkstandard WiFi 6E sein. Kennzeichnend für das SCHENKER VISION 15 ist das Touch-Display, bei dem es sich um ein Glare-Type-IPS-Panel mit Full-HD Auflösung handelt und dessen Helligkeit mit 450 cd/m² angegeben wird.

Das Gehäuse im Unibody-Design besteht aus hochwertig eloxiertem Aluminium und misst 355 x 230 x 15 mm. Der Öffnungswinkel des Notebooks beträgt 180 °. Insgesamt kommt das Ultrabook laut Herstellerangaben auf 1,68 kg. Der Akku wird indes mit 73 Wh angegeben und verfügt über eine Schnellladefunktion.

Im WLAN-Test soll das Ultrabook damit auf eine Laufzeit von 14 Stunden und 45 Minuten kommen, bei einer Helligkeit von 150 cd/m² und mit aktiviertem Energiesparprofil.

Konzeptionell ist das Ultrabook auf einen leisen Betrieb ausgelegt. Dies verdankt das Notebook dem aus der Kooperation mit Intel stammenden Mainboard-Design und Kühlsystem. Das geräuscharme Design soll sich auch im Anschlag der Tastatur wiederfinden, welche über eine zweistufig regelbare, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt.

Ausgestattet ist das SCHENKER VISION 15 mit zwei Thunderbolt-4-Ports mit DisplayPort-1.4b-Funktion, einem HDMI-2.0b-Ausgang sowie zwei USB-A-3.2-Gen2-Ports und einem 2-in-1-Audioanschluss.

Die auf beiden Seiten platzierten Thunderbolt-Ports ermöglichen dazu das Laden des Notebooks sowohl von der rechten wie auch von der linken Gehäuseseite. Das 65 W starke USB-C-Netzteil misst 66 x 66 x 28 mm und wiegt 338 g. Das Gerät selbst harmonisiert mit dem ausgelieferten Windows. So ist keine zusätzliche Software nötig, um die Leistungsprofile zu verwalten.

Zudem bietet die Windows-Hello-kompatible Webcam den Komfort der automatischen Nutzererkennung. Das Gerät wacht so selbstständig aus dem Standby-Modus auf und sperrt sich selbst, wenn der Benutzer seinen Arbeitsplatz verlässt. Selbstverständlich lässt sich dieses Feature mittels der Intel-NUC-Software-Studio-Software deaktivieren.

Die auf bestware.com angebotene Basisausstattung des SCHENKER VISION 15 (E23) beinhaltet den Intel Core i7-1260P, 16 GB LPDDR5-5200-RAM (Dual Channel), eine 500 GB große Samsung-980-SSD sowie das Full-HD-Touch-Display. Die Auslieferung beginnt voraussichtlich ab Mitte Januar 2023 zu einem Startpreis von 999 Euro.