Werbung

Wie Microsoft heute im Rahmen seines Surface-Events mitgeteilt hat, werden die Surface-Pro-X- und die Surface-Pro-Modelle in Zukunft zusammengefasst. Das Surface Pro 9 kann sowohl mit einem SQ3-Arm-Prozessor inklusive 5G-Unterstützung oder einer Intel-Core-CPU der 12. Generation bestückt werden. Außerdem lassen sich verschiedene Designs auswählen. Dabei gilt zu beachten, dass nur die Intel-Version des Surface Pro 9 in verschiedenen Farben erhältlich ist. Unter anderem stehen Blau und Grün zur Verfügung.

Des Weiteren hat Microsoft mit dem Designhaus Liberty London eine limitierte Auflage der Surface-Pro-Tastatur entworfen, die mit einem blauen Blumenmuster lasergraviert wurde. Das Muster basiert auf dem Hintergrundbild "Bloom" von Windows 11.

Der Hersteller setzt sowohl bei den Intel- als auch bei den SQ3-Modellen auf ein 13 Zoll großes PixelSense-Flow-Display mit einer Auflösung von 2.880 x 1.920 Pixeln. Die Bildwiederholfrequenz ist mit 120 Hz angegeben. Außerdem ist Dolby Vision IQ bei den Intel-Modellen mit an Bord. Das Kontrastverhältnis beläuft sich auf 1.200:1.

Die tatsächlichen Abmessungen des Surface Pro 9 sind bei den beiden Varianten identisch. Lediglich beim Gesamtgewicht unterscheiden sich diese. Das mmWave Surface Pro 9 wiegt 883 g, während die Intel-Version durch die zusätzliche Kühlung auf 879 g kommt.

Beide Modelle verfügen in ihrer Basisausstattung über 8 GB an Arbeitsspeicher. Es ist jedoch möglich, den RAM auf bis zu 32 GB (Intel) beziehungsweise 16 GB (SQ3) zu erweitern. Beim Festplattenspeicher geht es bei 128 GB los. Wer sich für eine Intel-CPU entscheidet, kann diese auf bis zu 1 TB erhöhen. SQ3 bietet maximal 512 GB.

Ein weiteres Highlight des Surface Pro 9 mit SQ3 ist die neuronale Verarbeitungseinheit (NPU). In der Vergangenheit hat Microsoft bereits beim Surface Pro X experimentiert. In diesem Jahr gibt es unter anderem verbesserte Kamera- und Audiofunktionen wie zum Beispiel einen automatischen Bildausschnitt oder eine Porträt-Hintergrundunschärfe sowie eine Voice-Focus-Funktion, die Hintergrundgeräusche entfernt. Besagte Features lassen sich in jeder Windows-App nutzen und sind nicht an Teams gebunden.

Microsoft beabsichtigt, das Surface Pro 9 ab dem 25. Oktober 2022 auszuliefern. Die Preise beginnen bei 1.000 US-Dollar für das Intel-Modell und bei 1.300 US-Dollar für die SQ3-Version.