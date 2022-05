2-in-1: Acer aktualisiert das Spin 3 und Spin 5

Neben dem Swift 3 hat Acer am Mittwoch seine Convertible-Geräte der Spin-3- und Spin-5-Familie aktualisiert. Das Acer Spin 5 ist ein 1,3 kg leichtes und gerade einmal 16,9 mm dünnes Convertible-Notebook, das über einen 14 Zoll großen WQXGA-Bildschirm mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten verfügt. Natürlich ist es ein kapazitiver Touchscreen, der sich dank 360-°-Scharnier komplett umklappen lässt, womit sich das Gerät zu einem leistungsfähigen Windows-Tablet umfunktioniert werden kann. Möglich ist ein Laptop-, Stand-, Zelt- und Tablet-Modus.

Der Intel-Core-i7-Prozessor der Alder-Lake-Reihe, Intels integrierte Iris-Xe-Grafik, 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine 1-TB-NVMe-SSD sowie natürlich die kompakten Abmessungen und der kapazitätsstarke Akku bringen dem Gerät Intels Evo-Zertifikat ein. Aber auch Killer-WiFi 6E und zwei TypC-Schnittstellen mit Thunderbolt-Funktion gehören mit dazu. Die Vortex-Flow-Architektur des Swift 3 macht die Hardware in einem solch dünnen Gehäuse erst möglich.

Das Acer Spin 3 bietet zwar ebenfalls einen 14-Zoll-Touchscreen, der sich per Fingertab oder über einen Stylus bedienen lässt, bietet jedoch nur die FullHD-Auflösung an. Dafür gibt es einen wiederaufladbaren Acer Active Stylus mit Wacom AES 2.0 und 4.096 Druckstufen. Technisch orientiert sich das Modell ansonsten am Schwestermodell. Gegenüber dem Vorgänger gibt es nun eine HD-Kamera mit Acers TNR-Technologie und PurifedVoice sowie AI-verbesserter Rauschunterdrückung, um die Audio- und Video-Qualität speziell bei virtuellen Meetings aus dem Home-Office zu verbessern. Nach nur 30 Minuten Ladezeit kann die Spin-Familie vier Stunden lang unterwegs eingesetzt werden. Geladen werden die 2-in-1-Convertibles per USB-C.

Das Acer Spin 5 (SP514-51N) soll ab Juli zu einer unverbindlichen Preisempfehlung ab 1.399 Euro verfügbar sein. Das Acer Spin 3 wird schon ab Juni zu einem Preis ab 999 Euro erhältlich sein.