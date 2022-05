Das Acer Swift 3 wechselt auf OLED

Das Acer Swift 3 richtet sich in seiner neuesten Modellgeneration, die Acer heute im Rahmen einer globalen Pressekonferenz präsentierte, an Profis, Freiberufler und Studierende zugleich, die eine hohe Leistung fürs kreative Arbeiten und unterwegs suchen. Der schlanke und kompakte Laptop ist Intel Evo zertifiziert, was auf ein schnelles Aufwachen aus dem Ruhezustand und eine lange Akkulaufzeit von über zehn Stunden sowie auf eine schnelle Aufladung des Stromspeichers und natürlich eine hohe Performance hindeutet.

Highlight der neuen Modellgeneration ist das Display. Denn hier geht Acer mit dem Trend und schwenkt auf ein OLED-Panel um. Dieses bietet im Falle des Swift 3 eine Diagonale von 14 Zoll und eine WQXGA-Auflösung und damit ein 16:10-Format mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten an. Der Bildschirm erreicht eine hohe Screen-to-Body-Ratio von 92 %, ist DisplayHDR-True-Black-500 zertifiziert und deckt den DCI-P3-Farbraum zu 100 % ab. Obendrein erreicht er eine für das OLED-Segment hohe Bildwiederholrate von 90 Hz.

Im Inneren werkelt natürlich ein schneller H-Prozessor der Alder-Lake-Familie samt integrierter Iris-Xe-Grafik, 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und einer schnellen PCIe-4.0-SSD. Trotzdem bleibt das Vollmetallgehäuse mit 17,9 mm ausgesprochen dünn und mit einem Gewicht von nur 1,4 kg auch recht leicht. Das gesamte Gehäuse besteht aus recyceltem Meeresplastik, womit Acer dem Umweltaspekt gerecht werden möchte.

Modernste Konnektivität wie WiFi 6E oder Thunderbolt 4 gehören beim neuen Swift-Modell ebenfalls dazu, genau wie eine hochwertige MIPI-Webcam, ein OceanGlass-Touchpad und eine Chiclet-Tastatur mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Letztere verfügt über ein Lufteinlassdesign, was gegenüber einer Standardtastatur 8 bis 10 % mehr Wärme ableitet und so zur Kühlung der Hardware beitragen soll.

Wann und zu welchem Preis das Acer Swift 3 mit OLED-Bildschirm in die Läden kommen wird, ließ Acer am Mittwochnachmittag leider noch offen.