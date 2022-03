MSI aktualisiert seine Summit-Familie auf Alder Lake

Im Rahmen eines weiteren MSIology-Streams hat MSI seine Summit-E-Familie aktualisiert und unter anderem das Summit E14 Evo, das Summit E14 Flip Evo und das größere Summit E16 (Flip) präsentiert. Alle Geräte sind besonders schlanke Ultrabooks, die sich speziell an den Kreativ-Anwender richten und teilweise über einen umklappbaren 360-°-Touch-Bildschirm verfügen.

Das neue MSI Summit E14 baut natürlich auf den neuen mobilen Alder-Lake-Prozessoren der P-Reihe auf, die je nach Modell vier oder sechs Performance-Kerne mit jeweils acht Effizienz-Kernen kombinieren und so mit bis zu zwölf Kernen und einem Takt von bis zu 4,7 GHz aufwarten können. Die Modellpalette soll bis hin zum Intel Core i7-12800P reichen.

Bei der Grafikbeschleunigung vertraut das MSI Summit E14 und E14 Flip auf die integrierte Intel Iris Xe Graphics, dazu gibt es bis zu 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine schnelle NVMe-SSD, die per PCI-Express 4.0 angebunden wird. Das Display misst namensgebend 14 Zoll in seiner Diagonalen und bietet mindestens eine FHD+-Auflösung mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten an. Das Flip Evo arbeitet sogar mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten und damit mit QHD+. In beiden Fällen setzt man auf ein 16:10-Format, es sollen hochwertige Panels mit großer Farbraumabdeckung eingesetzt werden. Das Evo Flip ist obendrein kapazitiv und erlaubt damit die Bedienung per Fingertab oder dem optional erhältlichen MSI Pen.

Killer-WiFi 6E und Bluetooth 5.2 sowie eine Chiclet-Tastatur mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Fingerabdruck-Sensor sowie eine Infrarot-Webcam für Windows Hello runden das Gesamtpaket auf technischer Ebene weiter ab. Sogar tobiis Eyetracking-Funktion ist mit an Bord. Der Akku bietet gegenüber dem Vorgänger 40 bis 60 % mehr Kapazität und soll so für lange Laufzeiten von bis zu neun, bzw. 14 Stunden sorgen. Eine Schnelllade-Funktion über Type-C ist da fast schon selbstredend.

Dafür sind beide Geräte mit einer Bauhöhe von 17,9 mm etwas dicker und einem Gewicht von 1,3 bis 1,6 kg auch etwas schwerer geworden. Anschlussseitig gibt es einen integrierten microSD-Kartenleser, einmal USB 3.2 Typ-A und zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen. Vorinstalliert wird Windows 11 Pro sein.

Die Basismodelle sollen ab 1.299 Euro für das MSI Summit E14 Evo und ab 1.649 Euro für das MSI Summit E14 Flip Evo starten.

Großes Schwestermodell

Mit einem Preis ab 1.899 bis 2.649 Euro deutlich teurer wird das MSI Summit E16 Evo werden, welches ebenfalls als klassische Clamshell-Version und als 2-in-1-Variante voraussichtlich ab Anfang April nach Deutschland kommen wird. Hier wird man ebenfalls die neuen Alder-Lake-P-Prozessoren einsetzen, diese jedoch mit einer dedizierten NVIDIA-Grafik bis hin zur GeForce RTX 3050 Ti Laptop und 4 GB Videospeicher kombinieren. Das Display fällt mit 16 Zoll etwas größer aus, die Auflösung wird sich auf 2.560 x 1.600 Bildpunkte belaufen. Die restliche Ausstattung fällt recht identisch zu den kleinen Schwestermodellen aus.