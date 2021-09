ASUS ProArt StudioBook 16: Professionelle Studio-Laptops für den Creator

Mit dem ProArt StudioBook 16 OLED (Pro) hat ASUS neue, leistungsfähige Laptops für Kreativprofis präsentiert und diese gestern Abend zum Auftakt der digitalen IFA 2021 vorgestellt. Während die normale Variante einen AMD-Ryzen- oder Intel-Core-Prozessor mit einer regulären GeForce-RTX-30-Grafik kombiniert, gibt es in der Pro-Version die professionellen Grafiklösungen von NVIDIA. Das ist jedoch der einzige Unterschied zwischen den beiden Modellreihen.

Unter der Haube steckt nämlich in jedem Fall ein AMD-Ryzen-5000- oder ein Intel-Tiger-Lake-H-Prozessor. Das Angebot reicht bis hin zum AMD Ryzen 9 5900HX, bzw. Intel Core i9-11900H, die jeweils über acht Kerne und 16 Threads verfügen. Die AMD-Variante lässt sich maximal mit einer NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop bestücken, bei der Intel-Lösung ist hingegen schon bei einer NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop Schluss. Die Pro-Modelle des ASUS ProArt StudioBook 16 OLED werden hingegen mit einer NVIDIA RTX A2000 oder einer NVIDIA RTX A5000 befeuert. Es gibt sogar einen Intel Xeon W-11955M.

Für den Kreativanwender besonders wichtig ist natürlich das Display. Hier gibt es einen 16 Zoll großen OLED-Bildschirm im 16:10-Format mit einer nativen Auflösung von 3.840 x 2.400 Bildpunkten. Er soll eine maximale Helligkeit von 400 Nits erreichen, ist DisplayHDR TrueBlack 500 zertifiziert und bietet 60 Hz. Der DCI-P3-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, außerdem sind Zertifizierungen für hohe Farbtreue von Pantone und CalMAN vorhanden.

Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz und Platz für bis zu zwei NVMe-SSDs im M.2-Steckkartenformat. Anschlussseitig werden zwei Typ-C-Schnittstellen, zwei klassische Typ-A-Ports, HDMI 2.1, Gigabit-LAN und ein SD-Kartenleser geboten. Thunderbolt 4 bietet nur die Intel-Lösung. Für unterwegs ist ein 90 Wh starker Akku integriert.

Zu den weiteren Highlights der ProArt-Geräte zählt das ASUS Dial. Das kleine Scrollrad direkt über dem Trackpad erlaubt eine zusätzliche Steuerungs-Möglichkeit für professionelle Anwendungen wie Adobe Photoshop, Lightroom, After Effects oder Premiere. In Zusammenarbeit mit Adobe bietet ASUS seinen Nutzern ein dreimonatiges Gratis-Abonnement für die komplette Creative-Cloud-Suite an. Das Angebot ist ab dem 15. September bis zum 15. November einlösbar. Außerdem gibt es ein extra großes Trackpad mit Stylus-Unterstützung, das wie ein Zeichenpad genutzt werden kann. All das steckt in einem 19,6 mm schlanken Aluminiumgehäuse mit einem Gesamtgewicht von rund 2,4 kg.

Das ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED wird ab dem vierten Quartal ab 2.499 Euro in Deutschland verfügbar sein. Das normale ProArt Studiobook 16 OLED hingegen ab 1.999 Euro.