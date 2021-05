Fokus auch Nachhaltigkeit: Das Acer Aspire Vero

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch für die großen IT-Unternehmen eine immer wichtigere Rolle. Im Rahmen seiner heutigen next@acer-Pressekonferenz hat sich Acer das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 zu 100 % erneuerbare Energien zu nutzen und außerdem die unternehmenseigene Nachhaltigkeitsinitiative "Earthion" ins Leben gerufen, die Mitarbeitern und Partnern helfen soll, die ökologischen Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Passend dazu hat man das erste Notebook präsentiert, das gemäß dieser neuen Earthion-Anforderungen produziert wurde: das Acer Aspire Vero.

Beim neuen Acer Aspire Vero wurde nicht nur die Verpackung nachhaltig gestaltet, indem beispielsweise der Karton zu 80 bis 85 % aus recyceltem Papierzellstoff besteht oder statt einer Plastikhülle eine Papierhülle zum Einsatz kommt, sondern auch das Gerät selbst. So bestehen sowohl die Gehäuseabdeckung als auch die Tastatur aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff (PCR), das Gehäuse ist frei von Farbstoffen und flüchtigen, organischen Verbindungen (VOCs). Um auch die Demontage am Ende des Lebenszyklus – und damit das Recycling – zu vereinfachen, wird das Chassis von leicht zugänglichen, standardisierten Schrauben zusammengehalten. Das Thema Nachhaltigkeit spiegelt sich also auch in der Designsprache des Acer Aspire Vero wider. Gelbe und vulkangraue Akzente sorgen für einen individuellen Look.

Unter der Haube braucht das Gerät nicht zurückzustecken. So werkelt ein schneller Intel-Core-Prozessor der 11. Generation im Inneren, dem eine bis zu 1 TB große M.2-SSD zur Seite gestellt wird. Dank der modernen Plattform stehen auch aktuelle Technologien wie WiFi 6, USB Typ-C oder HDMI 2.0 zur Verfügung. Beim Aufklappen des Displays wird die Tastatur leicht angehoben, sodass ein ergonomischeres Tippen möglich ist. Dank KI-Geräuschunterdrückung bleibt auch der Ton während einer Videokonferenz glasklar.

Wann und vor allem zu welchem Preis das neue Acer Aspire Vero auf den Markt kommen soll, darüber verlor Acer im Vorab-Briefing zur GPC leider kein einziges Wort.

Insgesamt will Acer im Rahmen der Earthion-Initiative also nicht nur zu 100 % auf erneuerbare Energien setzen, sondern auch beim Produktdesign nachhaltige Innovation fördern, das Verpackungsmaterial mehr aus recycelten Rohstoffen fertigen und auch in der Produktion sowie Logistik die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren, bzw. die CO2-Emissionen senken. Mithilfe von mehr Recycling sollen Ressourcen wiederverwertet werden.

Diese mehrjährige Initiative will man fortlaufend neu bewerten und bei Bedarf weiter optimieren. Künftig möchte man diese Kultur auf seine Partner und Zulieferer ausdehnen und so eine übergreifende Plattform schaffen.