Sonder-Edition: MSI bringt das GE66 Raider Assassins Creed Valhalla Special Edition

Speziell für Fans der Assassin’s-Creed-Reihe bringt MSI zum heutigen Release des neuen Valhalla-Ablegers eine Sonderedition seines GE66 Raider auf den Markt. Die MSI Assassin’s Creed Valhalla Special Edition ist ein leistungsstarkes Gaming-Notebook, dass das Spiel in der Gold-Edition mit sich bringt und nach einer kostenlosen Produktregistrierung dessen zusätzliche die Chance auf den Gewinn eines MSI-MAG-CH120-Valhalla-Gaming-Stuhls bietet.

Das MSI GE66 Raider Valhalla 10SF-640 bietet natürlich standesgemäße High-End-Hardware, um den neuen Assassin’s-Creed-Titel in den höchsten Einstellungen spielen zu können. Herzstück ist ein Intel Core i7-10875H mit acht bis zu 5,1 GHz schnellen Comet-Lake-H-Kernen, der auf 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz im Dualchannel-Modus zurückgreifen kann und von einer NVIDIA GeForce RTX 2070 mit 8 GB GDDR6-Videospeicher unterstützt wird. Das Betriebssystem ist auf einer 1 TB großen NVMe-SSD vorinstalliert, ein zweites Laufwerk lässt sich nachträglich per Hand hinzustecken. Das Display misst 15,6 Zoll in seiner Diagonalen, bietet eine gamerfreundliche Full-HD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten und erweist sich mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz als besonders schnell.

Gekühlt wird die Hardware über die MSI-eigene Cooler-Boost-5-Kühlung mit großen Lüftern, separaten Kühlkammern und natürlich dicken Heatpipes. Sie soll das Notebooks selbst unter absoluter Volllast ausreichend und vor allem leise auf Temperatur halten. Killer-Nerzwerkchips mit stolzen 2,5 GBit/s und WiFi-6-Geschwindigkeit gehören ebenso zur Grundausstattung wie hochwertige Lautsprecher mit Dynaudio- und Duo-Wave-Technik für kräftige Bässe. Für unterwegs ist ein leistungsstarker 99,9-Wh-Akku integriert.

Schnittstellen wie USB 3.2 Gen2x2 mit bis zu 20 Gbps, eine Full-HD-Webcam fürs Streaming und natürlich die Mystic-Light-Beleuchtung mit Ambient-Link sind mit von der Partie. Bei Letzterer wird ein Leuchtstreifen direkt an der Vorderkante beleuchtet, dessen Farb- und Leuchteffekt sich direkt an das Spielgeschehen anpassen und so die Immersion beim Spielen erhöhen. Natürlich funktioniert dies auch mit dem neusten Teil der Assassin’s-Creed-Reihe. Die Chiclet-Tastatur bietet ebenfalls eine RGB-Einzeltastenbeleuchtung und wurde wieder in Zusammenarbeit mit SteelSeries entwickelt.

Ein Highlight ist natürlich das Design, denn die sonst schwarz-silberne Farbgebung des MSI GE66 Raider wurde mit vielen Designs-Elementen des Spiels versehen. So ziert das Touchpad das Assassin’s-Creed-Logo, um das Tastaturbett herum, aber natürlich auch am Bildschirmdeckel sind einige Spielelemente für Fans des Spiels eingraviert.

Das MSI GE66 Valhalle Sopecial Edition soll in wenigen Tagen über Partner wie Cyberport, MediaMarkt oder Notebooksbilliger und Saturn zu einem Preis ab 2.399 Euro erhältlich sein. Zur regulären Version des Gaming-Boliden werden wir in wenigen Tagen einen ausführlichen Testbericht veröffentlichen.