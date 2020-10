Apple: Vorstellung von ARM-Macs wohl erst im November

Nach dem eigentlich Gerüchte im Umlauf waren, denen zufolge Apple seine ersten neuen ARM betriebenen Macs bereits morgen Abend zusammen auf derselben Keynote wie das iPhone 12 vorstellen wolle, scheint diese Vorstellung nun in die Ferne zu rücken. Nach dem Apple-Experten Mark Gurman von Bloomberg, werde der erste Mac-Laptop, mit Apples eigenem Prozessor, zusammen mit anderen Produkten erst im November, bei einer gesonderten Präsentation vorgestellt werden. Grund scheint unter anderem zu sein, dass der Rechner noch nicht fertig sei. Dies berichteten verschiedene US-Medien.

Momentan ist nur eine Demo-Version der kommenden Plattform im Umlauf. Das sogenannte Developer Transition Kit (DTK) ist ein umgebauter Mac Mini mit A12Z-Prozessor, welchen Entwickler mieten können, um die eigenen Apps auf die zukünftige Plattform der Macs vorzubereiten. Gurman zufolge wird eine formelle Vorstellung in Form einer Keynote erst im November erfolgen.

Vorausgesetzt Apple folgt diesem Zeitplan, wäre es neben der morgigen Vorstellung des iPhone 12 und der Vorstellung der neuen iPads im vergangenen September bereits die dritte Keynote in knapp 3 Monaten. Vermutlich wird es sich hierbei jedoch abermals um eine Aufzeichnung handeln und kein Live-Event. Erst kürzlich veröffentlichte ein Leaker Informationen, nach denen die neuen ARM-MacBooks in einer 8-Kern-, 12-Kern- und 16-Kern-Version erscheinen sollen. Genauere Informationen gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht. Apple kündigte im Juni diesen Jahres auf der WWDC an, mittelfristig alle Macs statt mit Intel, ausschließlich mit eigenen Prozessoren betreiben zu wollen.