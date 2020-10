Neue ARM-MacBooks sollen mit acht, zwölf und 16 Prozessorkernen kommen

Bereits im Juni kündigte Apple im Rahmen des WWDC 2020 an, man wolle die eigenen Macs künftig nicht mehr mit Intel-Prozessoren, sondern mit hauseigenen ARM-Chips antreiben. Nun gibt es neue Leaks zu den Spezifikationen dieser SoCs.

Bereits seit Monaten ranken sich viele Gerüchte um Apples neue Mac-Geräte ohne Intel-Prozessoren. Der bekannte, jedoch nicht immer zu 100 % verlässliche Leaker Komiya gab auf Twitter an, Informationen zu besitzen, nach denen Apple drei unterschiedliche Prozessor-Modelle in Planung habe. Demnach soll es eine Acht-Kern-Variante für Einsteiger-Geräte sowie ein Zwölf- und ein 16-Kern-Modell für leistungsstärkere Modelle geben. Des Weiteren soll der erste Mac auf ARM-Basis angeblich ein 12-Zoll-MacBook werden, welches bereits am 13. Oktober zum Apple-Event vorgestellt werden könne. Darin soll der neue Apple-A14-Prozessor in einer angepassten Version erstmals zum Einsatz kommen.

Weitere technische Details liegen momentan nicht vor. Die Aussage von Komiya deckt sich jedoch mit einem Bericht von Bloomberg, nach dem der erste intern entwickelte Mac-Prozessor acht Performance-Kerne und vier Effizienz-Kerne besitzen soll, die unter den Codenamen "Firestorm" und "Icestorm" bekannt sind. Ebenfalls unklar ist, ob Apple wie in der Vergangenheit mit Intel verschiedene Prozessor-Varianten zu unterschiedlichen Preisen anbieten wird, oder jeder Mac nur mit einem bestimmten Modell kommt. Erst kürzlich beeindruckte Apple mit den ersten Benchmark-Ergebnissen des neuen A14-Chips, der im iPad Air 4 sowie vermutlich im kommenden iPhone 12 zum Einsatz kommen wird.