Apple hat bereits im vergangenen Monat bei seiner Keynote "Time flies" die neue Apple-Watch-Generation sowie das iPad 8 und das iPad Air 4 der Öffentlichkeit vorgestellt, zum iPhone 12 gab es jedoch bislang keinerlei Infos. Jetzt hat das Warten allerdings ein Ende und der kalifornische Hersteller wird am 13. Oktober 2020 auf seinem Event "Hi, Speed" die neue Smartphone-Generation präsentieren. Wie bereits beim "Time flies"-Event wird auch die Keynote am kommenden Dienstag eine reine Online-Veranstaltung.

Aufgrund des gewählten Titels der Veranstaltung ist davon auszugehen, dass Apple die ersten iPhones mit 5G vorstellen wird. Zudem wird es das iPhone 12 - ähnlich wie das iPad Air - in fünf verschiedenen Farben geben. Außerdem soll ein iPhone 12 mini mit einem 5,4 Zoll großen Display angekündigt werden. Das Standard iPhone 12 verfügt hingegen über einen 6,1-Zoll-Screen. Dies gilt auch für das iPhone 12 Pro. Beim iPhone 12 Pro Max kommt hingegen ein 6,7 Zoll großes Display zum Einsatz. Was das Thema Speicher betrifft, starten die Pro-Modelle bei 128 GB und die Standardgeräte bei 64 GB.

Wenn man dem Analysten Kuo Glauben schenkt, soll Apples kommende iPhone-Generation sowohl auf die beiliegenden Kopfhörer als auch auf ein Ladegerät gänzlich verzichten. Auch der bislang zuverlässige Jon Prosser teilte in der Vergangenheit einen entsprechenden Beitrag auf seinem Twitter-Profil. Zudem hat Apple bereits auf dem "Time flies"-Event ausführlich erklärt, warum man bei der neuen Apple Watch ein entsprechendes Netzteil separat anbieten würde. Neben ökonomischen Gründen spielt hier auch die Vermeidung von Elektroschrott eine wichtige Rolle für Apple.

Die Wahrscheinlichkeit ist momentan also sehr hoch, dass Apple auf dem Hi-Speed-Event lediglich iPhones ohne Zubehör vorstellen wird. Grund hierfür sind laut Kuo die gestiegenen Produktionskosten aufgrund des 5G-Supports. Da Apple nicht beabsichtigt, die Preise für die eigenen Smartphones signifikant zu erhöhen, scheint man anderweitig zu sparen. Schließlich würde es den Aktionären nicht gefallen, wenn die Gewinnmarge geringer ausfällt. Trotz der genannten Kürzungen soll ein passendes USB-C-Kabel jedoch weiterhin im Lieferumfang enthalten sein.