Medion veröffentlicht neues Allrounder- und Gaming-Notebook

Medion bietet mit dem AKOYA P15648 ein neues Notebook an, das über einen Intel Core i7-10510U-Prozessor und eine NVIDIA GeForce-MX250-Grafikkarte verfügt. Laut Aussagen des Unternehmens können mit dem besagten Laptop Fotobearbeitungsprogramme problemlos unterwegs genutzt werden. Zudem verfügt der AKOYA P15648 über ein 15,6 Zoll großes Full-HD-IPS-Display. Beim Arbeitsspeicher kommen insgesamt 16 GB zum Einsatz. Die PCIe-SSD bietet eine Speicherkapazität von 1 TB.

Des Weiteren besitzt das AKOYA P15648 eine HD-Webcam, zwei Lautsprecher mit Dolby-Audio-Zertifizierung und ein eingebautes Mikrofon. Zudem soll die Akkulaufzeit laut Angaben des Herstellers 6,5 Stunden betragen. Durch die Rapid-Charging-Technologie besteht die Möglichkeit, den Akku innerhalb von 60 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufzuladen. Ebenfalls mit an Bord ist ein Backlit-Keyboard. Das Medion-Notebook AKOYA P15648 ist bei Aldi ab dem 26. März 2020 für 799 Euro erhältlich.

Für Gamer möchte Medion ebenfalls einen passenden Begleiter anbieten. Der Medion ERAZER X17805 bietet einen Intel Core i7-9750H-Prozessor und eine NVIDIA GeForce RTX-2070-Grafikkarte im Max-Q Design. Beim Arbeitsspeicher setzt das Unternehmen auf insgesamt 32 GB DDR4-RAM mit bis zu 2.666 MHz. Beim Display kommt ein 17,3 Zoll großes Full HD-Display mit 144 Hz zum Einsatz. Die integrierte Infrarot/RGB-Webcam und das eingebaute Mikrofon ermöglichen es, sich mit Freunden per Video Chat zu vernetzen. Beim Speicherplatz setzt das Medion ERAZER X17805 ebenfalls auf eine 1 TB große PCIe-SSD. Gerade bei Gamern könnten die 1 TB recht knapp bemessen sein, wenn man überlegt, dass alleine Call of Duty: Modern Warfare an die 150 GB Festplattenspeicher benötigt. Als Tastatur kommt ein mechanisches RGB Backlit Keyboard zum Einsatz. Preislich liegt das Medion ERAZER X17805 bei knapp 2.000 Euro und ist ebenfalls ab dem 26. März 2020 bei Aldi erhältlich.

Sowohl das Medion AKOYA P15648 als auch das Medion ERAZER X17805 können bei ALDI Nord online bestellt werden. Außerdem sind beide Produkte über den gleichen Service auch bei ALDI SÜD erhältlich.