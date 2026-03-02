News
Qualcomm FastConnect 8800

WiFi 8 steht in den Startlöchern

WiFi 8 steht in den Startlöchern
Zum MWC hat Qualcomm sein WiFi-8-Portfolio vorgestellt. Darunter den FastConnect 8800 als Lösung, die für den Endkundenmarkt relevant wird, sowie gleich fünf Dragonwing Netzwerk-Infrastruktur-Plattformen.

Im Rahmen einer Qualcomm-Pressereise nach Barcelona nahmen wir an der MWC-Pressekonferenz des Unternehmens teil. Dabei war neben dem Snapdragon Wear Elite und dem 5G-Modem X105 5G auch WiFi 8 ein Thema. Obwohl sich WiFi 7 noch nicht einmal flächendeckend durchgesetzt hat, arbeitet Qualcomm schon länger am Nachfolgestandard. Nun wird es auf Hardwareseite konkreter. 

FastConnect 8800 ist die erste Lösung für den Mobilbereich, die eine 4x4-Wi-Fi-Konfiguration bieten kann und damit Transferraten über 10 Gbit/s ermöglicht. Gegenüber WiFi 7 wird die Performance damit verdoppelt. Die 4x4-Architektur soll in Kombination mit WiFi-8-Features wie Extended Long Range (ELR) vor allem auch der Reichweite zugutekommen. Laut Qualcomm wird die Gigabit-Reichweite etwa verdreifacht. Neben Wi-Fi 8 kann die Single-Chip-Lösung auch Bluetooth 7.0, Ultra Wideband 802.15.4ab und Thread 1.5 bereitstellen. Die Bluetooth-Transferraten werden durch Bluetooth High Data Throughput (HDT) von 2 auf 7,5 Mbit/s erhöht. 

Laut Qualcomm wird der FastConnect-8800-Chip nicht nur in Smartphones, sondern auch in Notebooks, Tablets und z.B. auch Robotern Verwendung finden.

Qualcomm FastConnect 8800
Qualcomm FastConnect 8800
Qualcomm FastConnect 8800

Im Businessbereich setzt Qualcomm unter seinem Dragonwing-Label gleich auf eine Reihe von WiFi-8-Plattformen. Konkret sind das Dragonwing NPro A8 Elite,  Dragonwing FiberPro A8 Elite, Dragonwing FWA Gen 5 Elite, Dragonwing N8 und Dragonwing F8 mit jeweils unterschiedlicher Auslegung. Dragonwing NPro A8 Elite bietet z.B. ein 5x5-WiFi-8-Funksystem und kombiniert eine Fünfkern-CPU mit einer Hexagon-NPU.

Aktuell werden die unterschiedlichen WiFi-8-Lösungen von Qualcomm an die Partner ausgeliefert, kommerzielle Produkte sollen gegen Jahresende zu erwarten sein. 

