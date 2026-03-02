Werbung

Zum MWC hat Qualcomm sein WiFi-8-Portfolio vorgestellt. Darunter den FastConnect 8800 als Lösung, die für den Endkundenmarkt relevant wird, sowie gleich fünf Dragonwing Netzwerk-Infrastruktur-Plattformen.

Im Rahmen einer Qualcomm-Pressereise nach Barcelona nahmen wir an der MWC-Pressekonferenz des Unternehmens teil. Dabei war neben dem Snapdragon Wear Elite und dem 5G-Modem X105 5G auch WiFi 8 ein Thema. Obwohl sich WiFi 7 noch nicht einmal flächendeckend durchgesetzt hat, arbeitet Qualcomm schon länger am Nachfolgestandard. Nun wird es auf Hardwareseite konkreter.

FastConnect 8800 ist die erste Lösung für den Mobilbereich, die eine 4x4-Wi-Fi-Konfiguration bieten kann und damit Transferraten über 10 Gbit/s ermöglicht. Gegenüber WiFi 7 wird die Performance damit verdoppelt. Die 4x4-Architektur soll in Kombination mit WiFi-8-Features wie Extended Long Range (ELR) vor allem auch der Reichweite zugutekommen. Laut Qualcomm wird die Gigabit-Reichweite etwa verdreifacht. Neben Wi-Fi 8 kann die Single-Chip-Lösung auch Bluetooth 7.0, Ultra Wideband 802.15.4ab und Thread 1.5 bereitstellen. Die Bluetooth-Transferraten werden durch Bluetooth High Data Throughput (HDT) von 2 auf 7,5 Mbit/s erhöht.

Laut Qualcomm wird der FastConnect-8800-Chip nicht nur in Smartphones, sondern auch in Notebooks, Tablets und z.B. auch Robotern Verwendung finden.

Im Businessbereich setzt Qualcomm unter seinem Dragonwing-Label gleich auf eine Reihe von WiFi-8-Plattformen. Konkret sind das Dragonwing NPro A8 Elite, Dragonwing FiberPro A8 Elite, Dragonwing FWA Gen 5 Elite, Dragonwing N8 und Dragonwing F8 mit jeweils unterschiedlicher Auslegung. Dragonwing NPro A8 Elite bietet z.B. ein 5x5-WiFi-8-Funksystem und kombiniert eine Fünfkern-CPU mit einer Hexagon-NPU.

Aktuell werden die unterschiedlichen WiFi-8-Lösungen von Qualcomm an die Partner ausgeliefert, kommerzielle Produkte sollen gegen Jahresende zu erwarten sein.