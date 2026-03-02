Werbung
Qualcomm nutzt denMobile World Congress auch, um sein neues X105 5G Modem-RF vorzustellen. Dessen neue Architektur wurde besonders für die Nutzung von Agentic AI ausgelegt.
Im Rahmen einer Qualcomm-Pressereise nach Barcelona nahmen wir an der MWC-Pressekonferenz des Unternehmens teil und wurden dort über das neue 5G-Modem informiert. Im Vergleich zur Vorgängergeneration X85 5G soll das X105 5G-Modem 30 % weniger Energie verbrauchen und um 16 % kleiner sein. Für eine zuverlässige Verbindung sorgt die fortschrittliche Sensorsoftware, die HF-Bedingungen erkennt und prognostiziert.
Das Modem unterstützt NR-NTN (5G New Radio Non-Terrestrial Networks) und damit 5G-Breitbandverbindungen über Satelliten. Durch die Nutzung von globalen Navigationssatellitensystemen mit vier Frequenzbändern soll die Standortgenauigkeit gesteigert und der Stromverbrauch dabei reduziert werden.
Üblicherweise dauert es einige Monate, bis neue 5G-Modems dann auch in neuen Smartphones landen und damit für Endkunden verfügbar werden. Das Vorgängermodell wurde zum MWC 2025 vorgestellt. Qualcomm nutzt es beim Snapdragon 8 Elite Gen 5. Smartphones damit wurden gegen Ende 2025 verfügbar.