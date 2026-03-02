Werbung

Qualcomm will die Messlatte bei SoCs für Wearables deutlich höher legen. Die frisch vorgestellte Snapdragon-Wear-Elite-Plattform verspricht ein großes Performanceplus bei gleichzeitig längerer Akkulaufzeit sowie deutlich größeres KI-Potenzial.

Im Rahmen einer Qualcomm-Pressereise nach Barcelona nahmen wir an der MWC-Pressekonferenz des Unternehmens teil und konnten uns vor Ort über den Snapdragon Wear Elite informieren. Dabei soll es sich um die erste Wearables-Plattform mit einer Hexagon-NPU (Neural Processing Unit) handeln. Damit ist On-device AI möglich, KI-Algorithmen werden also direkt auf der Plattform ausgeführt. Snapdragon Wear Elite kann als erste AI-Wearable-Plattform für WearOS, Android und Linux genutzt werden. Angekündigt ist, dass diese Plattform unter anderem von Google, Motorola und Samsung genutzt werden wird.

Qualcomms Vision ist das "Ecosystem of You". Dabei sollen multimodale KI-Agenten sich möglichst optimal auf die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers anpassen. Dazu gehören Empfehlungen in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext, natürliche Sprachkommunikation, Lebensprotokollierung und KI-Agenten, die für den Nutzer Aktionen ausführen und Aufgaben koordinieren können.

Gegenüber der Snapdragon-W5+-Gen-2-Wearable-Platform soll Snapdragon Wear Elite die fünffache Single-Core-CPU-Leistung und sogar eine bis zu siebenfach höhere GPU-Leistung bieten. Die Akkulaufzeit steigt laut Qualcomm durch besseres Power-Management um 30 % an. Wenn der Akku zur Neige geht, soll er in nur etwa 10 Minuten um bis zu 50 % geladen werden können. 5G RedCap, Micro‑Power Wi‑Fi,Bluetooth 6.0, UWB, GNSS und NB‑NTN sorgen für flexible Konnektivität. Das SoC taktet seine CPU auf bis zu 2,1 GHz. Es wird in einem 3-nm-Prozess gefertigt und kann auf 32 GB eMMC-Speicher zugreifen.

Wenn wir auf dem MWC noch erste Snapdragon-Wear-Elite-Produkte entdecken sollten, werden wir darüber natürlich noch berichten.