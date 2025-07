Werbung

Der WiFi-7-Standard (IEEE 802.11be) ist bereits eine Weile auf den Markt und sowohl zahlreiche Access-Points als auch Module sind zu diesem Standard kompatibel. Nun wurde seitens Qualcomm der Nachfolge-Standard IEEE 802.11bn in Form von WiFi 8 offiziell und ausführlich vorgestellt. Währenddessen sich der WiFi-7-Standard auf bedeutend hohe Datenraten konzentriert hat, geht es beim neuen WiFi-8-Standard viel mehr um eine gesteigerte Stabilität und Zuverlässigkeit, um ein reibungsloses WiFi-Erlebnis zu ermöglichen.

Mit dem WiFi-7-Standard wurde das mit WiFi 6E eingeführte 6-GHz-Frequenzband zusammen mit der 320-MHz-Kanalbandbreite fester Bestandteil und ermöglicht gerade mit der Multi-Link-Operation (kurz: MLO) sehr hohe Transferraten innerhalb des WLANs, in dem alle drei Frequenzbänder (2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz) zusammengefasst werden. Der kommende WiFi-8-Standard konzentriert sich nicht auf noch höhere Transferraten, sondern viel mehr auf die Robustheit, sodass es zu weniger Ausfällen kommen dürfte. Ein großes Stichwort wird der Begriff "Ultra High Reliability" (kurz: UHR) sein.

Das Ziel sind im Grunde die folgenden drei Pfeiler:

Mindestens 25 % höherer Durchsatz bei schwierigen Signalbedingungen

25 % geringere Latenz beim 95. Perzentil der Latenzverteilung

25 % weniger verlorene Pakete, insbesondere beim Roaming zwischen Zugriffspunkten

Diese drei Hauptziele sollen eben dafür sorgen, dass die WLAN-Verbindung schnell, stabil und mit niedrigen Latenzen aufgebaut und aufrechtgehalten wird, und das eben auch in Situationen, bei denen die WLAN-Signalqualität durch bauliche Hindernisse und/oder durch überlagerte WLAN-Netze reduziert wird. Dies gilt vor allen Dingen in Business-Umgebungen, aber auch in Heimnetzen und bei öffentlichen Hotspots mit vielen WLAN-Endgeräten.

Doch wird WiFi 8 auch neue Funktionen mitbringen. In einem umfangreichen WLAN-Mesh-Netzwerk mit mehreren Access-Points ist eine unterbrechnungsfreie Übergabe von AP zu AP unabdinglich und wichtig. Mit WiFi 8 soll das nahtlose Roaming daher noch zuverlässiger ablaufen. Ferner ist die Abdeckung am Rande des WLAN-Netzes mit schlechterer Signalqualität ein wichtiger Bestandteil, der auch schon bei WiFi 7 ein wichtiger Aspekt war. Umgebungen mit zahlreichen und überlappenden WLAN-Netzen können zu schlechten Transferraten und hohen Patenzspitzen führen. WiFi 8 möchte sich auch diesem Thema widmen und diese Kontra-Punkte angehen.

Gerade Smartphones, Tablets und Notebooks beinhalten neben WLAN andere Funk-Technologien, wie Bluetooth und UWB (Ultra Wideband). WiFi 8 soll sich für eine bessere Koexistenz zudem darum kümmern, dass alle Funk-Technologien für sich stabil arbeiten und sich nicht in die Quere kommen. Last but not least ist bei WiFi 8 eine gesteigerte Energieeffizienz von großer Bedeutung. Eine WLAN-Verbindung wird immer wichtiger und kann bei mobilen Endgeräten zu einer höheren Akku-Beanspruchung führen. Die Realisierung soll ohne Verlust bei der Reaktionsfähigkeit erfolgen.

Neue (WiFi-8-)Geräte erforderlich

Die neuen Eigenschaften des WiFI-8-Standards klingen natürlich vielversprechend und lobenswert, doch darf nicht vergessen werden, dass für die Nutzung von WiFi 8 sowohl kompatible Access-Points (oder auch WLAN-Router), als auch die passenden Endgeräte, wie Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs mit WiFi-8-Modul erforderlich sind, damit von den angestrebten Verbesserungen profitiert werden kann.

Ferner ist die Frage von Interesse, ab wann mit ersten WiFi-8-Geräten zu rechnen ist. Diese Frage konnte Qualcomm leider nicht beantworten. Da mit der Zertifizierung seitens der Wi-Fi Alliance voraussichtlich im Jahr 2028 zu rechnen ist, werden noch ein paar Jahre vergehen, bis erste WiFi-8-Geräte im Handel anzutreffen sein werden.