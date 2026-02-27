Werbung

Zu Beginn des Monats veröffentlichte AVM, bzw. FRITZ! das Update auf FRITZ!OS 8.20 für weitere FRITZ!Box-Modelle wie die FRITZ!Box 5690 Pro und 7690 und brachte damit zahlreiche neue Features und technische Neuerungen, wie den überarbeiteten Online-Monitor, eine verbesserte Mesh-Funktionalität oder neue Funktionen für die NAS- und Smart-Home-Funktionen. Nach dem Update klagten Nutzer vereinzelt über massive Einbrüche bei der Internetgeschwindigkeit. Besonders betroffen waren Geräte, die hinter einem externen Modem im Bridge-Modus laufen – etwa ein Glasfaser-ONT oder ein Kabelmodem. Trotz Gigabit-Anschluss fiel die Rate teils auf unter 100 MBit/s, statt der erwarteten 1.000 MBit/s oder mehr. Die Berliner haben das Problem nun mit Fritz!OS 8.22 behoben.

Die Ursache lag in einem Fehler bei der Hardwarebeschleunigung und der Paketverarbeitung. Wenn die Fritz!Box kein eigenes Modem nutzt, sondern nur als Router hinter einem externen Gerät betrieben wird, kam es zu einem Interoperabilitätsproblem auf Ethernet-Ebene. Dadurch wurden Datenpakete falsch priorisiert oder blockiert, was die Geschwindigkeit drosselte. Der Netzwerkspezialist bestätigte das offiziell in einer Stellungnahme und bot zunächst eine Labor-Version an, die die Hardwarebeschleunigung deaktiviert – eine Übergangslösung, die bei vielen Nutzern half. Das neue Fritz!OS 8.22 löst das Problem endgültig.

Betroffen waren hauptsächlich die Fritz!Box 5690 Pro (Glasfaser), 5690, 7690 (DSL) und 4690. Nutzer können das Update über die FRITZ!Box-Oberfläche unter fritz.box über den Menüpunkt "System -> Updates" installieren. Es wird automatisch die aktuellste Version ausgewählt und installiert.

Pünktlich zum Start des Mobile World Congress in Barcelona in der kommenden Woche hatten die Berliner in diesen Tagen drei neue Hardware-Geräte präsentiert, darunter den ersten Repeater des Hauses mit Quadband-WLAN. Der FRITZ! Repeater 6700 Pro nutzt gleichzeitig alle vier WLAN-Frequenzbereiche und kommt so auf eine theoretische Gesamtdatenrate von bis zu 18 GBit/s.