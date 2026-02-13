Werbung

Erst kürzlich machte Fritz, ehemals AVM, das neue Fritz!OS 8.20 für die aktuellen Fritz!Box-Topmodelle verfügbar. Nun berichten verschiedene Nutzer von teils drastischen Einbrüchen der Internetgeschwindigkeit nach dem Update. Betroffen sind insbesondere die Fritz!Box 5690 Pro und die Fritz!Box 7690, wenn diese nicht über ihr internes Modem, sondern hinter einem externen Glasfasermodem oder einem Kabelmodem im Bridge-Modus betrieben werden. In solchen Konfigurationen kann die Datenrate laut Nutzerberichten trotz Gigabit-Anschluss teilweise auf Werte unterhalb von 100 Mbit/s absinken.

Die Ursache liegt nach Angaben des Herstellers wohl in einem Fehler der Hardwarebeschleunigung für die Paketverarbeitung. Moderne Router wie die genannten Modelle setzen auf spezialisierte Beschleunigungseinheiten im Chipsatz, um den Datenverkehr effizienter zu verarbeiten und die Haupt-CPU zu entlasten. Diese sogenannte Paket- oder Hardwarebeschleunigung soll eigentlich hohe Durchsatzraten bei geringer Prozessorlast ermöglichen. Mit Fritz!OS 8.20 kommt es jedoch offenbar zu einem Konflikt zwischen der Firmware und der Beschleunigungslogik der Hardware, der dazu führt, dass Datenpakete nicht mehr optimal weitergeleitet werden und der Durchsatz einbricht.

Fritz! hat den Fehler inzwischen offiziell bestätigt und gegenüber Heise erklärt, dass es in bestimmten Betriebszuständen zu Performance-Veränderungen kommen könne. Laut Hersteller tritt das Problem ausschließlich bei aktivierter Paketbeschleunigung auf und überwiegend dann, wenn die Router an einem externen Glasfasermodem betrieben werden. Bei klassischen DSL-Anschlüssen sei keine Beeinträchtigung festzustellen. Das Verhalten sei analysiert worden, und ein Software-Update zur Behebung des Fehlers sei in Vorbereitung. Für die Fritz!Box 7690 ist der Bug laut Fritz bereits in einer aktuellen Labor-Version von Fritz!OS behoben, konkret in einer Anfang Februar veröffentlichten Testversion aus der 8.24er-Reihe.

Bis ein entsprechendes finales Update verfügbar ist, können Nutzer die Geschwindigkeitseinbrüche jedoch mit einem manuellen Workaround umgehen. Dazu muss die fehlerhafte Hardwarebeschleunigung deaktiviert werden. Diese Option ist nicht im regulären Einstellungsmenü zu finden, sondern im Support-Bereich der Benutzeroberfläche versteckt. Nach dem Login in das Webinterface lässt sich über den Punkt FRITZ!Box Support die Paketbeschleunigung auf inaktiv setzen. Nach dem Speichern übernimmt die Haupt-CPU der Fritz!Box die vollständige Verarbeitung des Datenverkehrs.

Technisch ist dieser Ansatz möglich, da die ARM-Prozessoren der Fritz!Box 7690 und 5690 Pro ausreichend leistungsfähig sind, um auch Gigabit-Datenraten rein softwarebasiert zu bewältigen. Die volle Bandbreite steht damit wieder zur Verfügung, allerdings auf Kosten einer höheren CPU-Last und eines leicht erhöhten Stromverbrauchs. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass diese Einstellung nicht dauerhaft gespeichert wird. Nach einem Neustart oder Stromausfall aktiviert Fritz!OS die Hardwarebeschleunigung automatisch wieder, sodass der Eingriff erneut vorgenommen werden muss.

Wann Fritz den Fehler endgültig mit einem stabilen Update behebt, ist derzeit offen. Da der Bug offiziell bestätigt ist und bereits eine korrigierte Labor-Version existiert, ist jedoch davon auszugehen, dass ein entsprechendes Wartungsupdate für die betroffenen Modelle in absehbarer Zeit bereitgestellt wird.