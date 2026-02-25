News
Router und Repeater

FRITZ! präsentiert auf dem MWC 2026 neue Hardware

Noch vor dem eigentlichen Start des Mobile World Congress 2026 in Barcelona hat FRITZ! auf einen Schlag neue Hardware-Geräte enthüllt. Mit der FRITZ!Box 6835 5G, der FRITZ!Box 5630 XGS und dem FRITZ!Repeater 6700 Pro präsentieren die Berliner gleich drei neue Geräte, die allesamt den modernen WiF-7-Standard auf einen gemeinsamen Nenner bringen.

Das neue Flaggschiff für das Fixed-Wireless-Access-Segment stellt die FRITZ!Box 6835 5G dar, die 5G-Mobilfunk mit WiFi 7 verbindet. Damit eignet sie sich vorwiegend für den Einsatzbereich, wo DSL oder Glasfaser fehlen, oder aber für die ausschließliche mobile Nutzung. Für Letztere erfolgt die Stromversorgung sogar per Typ-C, womit sich der Router unterwegs theoretisch sogar über eine Powerbank betreiben lässt. Technisch erlaubt der 5G-Router für den Internetzugang per Mobilfunk Geschwindigkeiten von bis zu 2 GBit/s und unterstützt neben einer klassischen SIM-Karte den Einsatz einer eSIM. Das WiFi-7-Modul bietet in einer Dualband-2x2-Ausführung Datenraten von bis zu 3,5 GBit/s, kabelgebunden können Geräte über einen 2,5-GBit/s- und einen 1-GBit/s-LAN-Port vernetzt werden. Alternativ lässt sich die FRITZ!Box 6835 5G per Failsafe-Lösung bequem als Ausfallschutz an einer weiteren FRITZ!Box einsetzen, wenn im Breitband bei Glasfaser, DSL oder Kabel die Verbindung ausfällt.

Mit der FRITZ!Box 5630 XGS bedient der Netzwerkpezialist auch Multi-Gigabit-Glasfaseranschlüsse. Das Gerät unterstützt den XGS-PON-Standard und kann damit Glasfasertarife mit bis zu 10 GBit/s symmetrisch direkt verarbeiten. Auf der LAN-Seite stehen ein 10-GBit/s-Port, drei weitere Gigabit-Anschlüsse sowie ein 2,5-GBit/s-Port zur Verfügung. Das integrierte WiFi 7 im 2x2-Dualband-Format erreicht auf 5 GHz bis zu 2.880 MBit/s und auf 2,4 GHz bis zu 688 MBit/s. Parallel lanciert AVM die FRITZ!Box 5630 (ohne XGS), die GPON bis 2,5 GBit/s und AON bis 1 GBit/s abdeckt und damit den weitaus größten Teil der heute in Deutschland aktiven Glasfaseranschlüsse bedient.

FRITZ! auf dem MWC 2026

Das eigentliche Herzstück des MWC-Auftritts ist der FRITZ!Repeater 6700 Pro – das erste Quadband-WLAN-Gerät aus dem Hause FRITZ! überhaupt. Der Repeater nutzt gleichzeitig alle vier WLAN-Frequenzbereiche: 6 GHz, zwei separate 5-GHz-Bänder und 2,4 GHz, wobei auf 6 GHz und jedem der beiden 5-GHz-Bänder je ein 4x4-MIMO-Modul arbeitet, was pro Band bis zu 5.760 MBit/s ermöglicht – zusammen mit dem 2,4-GHz-Band ergibt sich eine theoretische Gesamtdatenrate von bis zu 18 GBit/s. 

Für die kabelgebundene Integration bietet der Repeater einen 10-GBit/s-LAN-Port sowie einen 2,5-GBit/s-Anschluss. Um ältere PCs und Notebooks fit für WiFi 7 zu machen, zeigt FRITZ! passend dazu den WLAN-Stick 6700, welcher für alle Windows-Geräte einsatzfähig ist. Zu Preisen und Verfügbarkeiten hat FRITZ! bislang keine Angaben gemacht – das gilt für alle neuen Geräte gleichermaßen.

AVM nutzt den Auftritt in Barcelona auch, um eine klare Positionierung für die Zukunft vorzunehmen: WiFi 8 (IEEE 802.11bn) soll mit dem nächsten großen FRITZ!OS-Update bereits vorbereitet werden – der Standard verspricht spürbar niedrigere Latenzen, stabilere Verbindungen in dicht belegten Umgebungen und deutlich verbesserte Energieeffizienz für IoT-Geräte.

FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630

  • Leistungsstarker integrierter Router zum direkten Einsatz am Glasfaseranschluss
  • FRITZ!Box 5630 XGS: Unterstützt den Standard XGS-PON für Tarife mit bis zu 10 GBit/
  • FRITZ!Box 5630: Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s
  • Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar
  • Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s
  • WLAN-Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten, flächendeckende und stabile Verbindungen
  • FRITZ!Box 5630 XGS: 1 x 10-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
  • FRITZ!Box 5630: 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/
  • 1 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucke
  • Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS
  • Smart Home über DECT UL
  • FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m

FRITZ!Box 6835 5G

  • Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 5G, 4G im Download bis zu 2 GBit/s und im Upload bis zu 900 MBit/s
  • Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GH
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/
  • 1 x 2,5 Gigabit- und 1 x 1 Gigabit-LAN-Anschluss für die Anbindung von Notebook, Smart TV etc.
  • Mobilfunk über 5G gemäß 3GPP Release 16 mit 5-facher 5G Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)
  • Unterstützung von 5G Standalone und 5G Non Standalone
  • 5G-Band-Support: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78
  • Mobilfunk über 4G gemäß LTE Advanced Pro Kategorie 20 mit 6-facher 4G/LTE Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)
  • 4G-Band-Support: B1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 (alle 4 x 4 MIMO)
  • Ausrichthilfe zur optimalen Positionierung des Geräts gegenüber der Mobilfunkzelle
  • Unterstützung für Dynamic Spectrum Sharing (DSS)
  • 1 x Nano-SIM-Slot, ESIM
  • Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar
  • FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u. v. m.
  • Internetzugang auch über WLAN-Hotspots oder via WAN/LAN-1 an ONT, DSL-Modem oder Router
  • Ausfallschutz für den Internetzugang via WLAN/LAN auf das interne Mobilfunkmodem, perfekt geeignet auch als Ausfallschutzgerät an einer FRITZ!Box für DSL, Kabel oder Glasfaser


FRITZ!Repeater 6700 Pro

  • Quadband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite
  • Unterstützt WLAN Mesh
  • Wi-Fi 7 Triband: 2 x 2 auf 6 GHz, 4 x 4 auf 5 GHz, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz (2 Funkmo-dule bei 5 GHz)
  • WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: 5760 MBit/s; 5 GHz: 5760 MBit/s; 5 GHz: 5760 MBit/s; 2,4 GHz: 688 MBit/s: Gesamtdatenrate bis zu 18 GBit/s
  • 1 x 10-GBit/s- und 1 x 2,5 GBit/s LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte
  • Übernimmt automatisch Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)
  • An jedem WLAN-Router einsetzbar
  • FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus


FRITZ!WLAN Stick 6700

  • Wi-Fi 7 für alle Windows Notebooks und PC (Windows 11, 10)
  • Triband-WLAN, 2 x 2 auf 6, 5 und 2,4 GHz
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 und 6 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
  • An jedem WLAN-Router einsetzbar
