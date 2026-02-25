Werbung

Noch vor dem eigentlichen Start des Mobile World Congress 2026 in Barcelona hat FRITZ! auf einen Schlag neue Hardware-Geräte enthüllt. Mit der FRITZ!Box 6835 5G, der FRITZ!Box 5630 XGS und dem FRITZ!Repeater 6700 Pro präsentieren die Berliner gleich drei neue Geräte, die allesamt den modernen WiF-7-Standard auf einen gemeinsamen Nenner bringen.

Das neue Flaggschiff für das Fixed-Wireless-Access-Segment stellt die FRITZ!Box 6835 5G dar, die 5G-Mobilfunk mit WiFi 7 verbindet. Damit eignet sie sich vorwiegend für den Einsatzbereich, wo DSL oder Glasfaser fehlen, oder aber für die ausschließliche mobile Nutzung. Für Letztere erfolgt die Stromversorgung sogar per Typ-C, womit sich der Router unterwegs theoretisch sogar über eine Powerbank betreiben lässt. Technisch erlaubt der 5G-Router für den Internetzugang per Mobilfunk Geschwindigkeiten von bis zu 2 GBit/s und unterstützt neben einer klassischen SIM-Karte den Einsatz einer eSIM. Das WiFi-7-Modul bietet in einer Dualband-2x2-Ausführung Datenraten von bis zu 3,5 GBit/s, kabelgebunden können Geräte über einen 2,5-GBit/s- und einen 1-GBit/s-LAN-Port vernetzt werden. Alternativ lässt sich die FRITZ!Box 6835 5G per Failsafe-Lösung bequem als Ausfallschutz an einer weiteren FRITZ!Box einsetzen, wenn im Breitband bei Glasfaser, DSL oder Kabel die Verbindung ausfällt.

Mit der FRITZ!Box 5630 XGS bedient der Netzwerkpezialist auch Multi-Gigabit-Glasfaseranschlüsse. Das Gerät unterstützt den XGS-PON-Standard und kann damit Glasfasertarife mit bis zu 10 GBit/s symmetrisch direkt verarbeiten. Auf der LAN-Seite stehen ein 10-GBit/s-Port, drei weitere Gigabit-Anschlüsse sowie ein 2,5-GBit/s-Port zur Verfügung. Das integrierte WiFi 7 im 2x2-Dualband-Format erreicht auf 5 GHz bis zu 2.880 MBit/s und auf 2,4 GHz bis zu 688 MBit/s. Parallel lanciert AVM die FRITZ!Box 5630 (ohne XGS), die GPON bis 2,5 GBit/s und AON bis 1 GBit/s abdeckt und damit den weitaus größten Teil der heute in Deutschland aktiven Glasfaseranschlüsse bedient.

Das eigentliche Herzstück des MWC-Auftritts ist der FRITZ!Repeater 6700 Pro – das erste Quadband-WLAN-Gerät aus dem Hause FRITZ! überhaupt. Der Repeater nutzt gleichzeitig alle vier WLAN-Frequenzbereiche: 6 GHz, zwei separate 5-GHz-Bänder und 2,4 GHz, wobei auf 6 GHz und jedem der beiden 5-GHz-Bänder je ein 4x4-MIMO-Modul arbeitet, was pro Band bis zu 5.760 MBit/s ermöglicht – zusammen mit dem 2,4-GHz-Band ergibt sich eine theoretische Gesamtdatenrate von bis zu 18 GBit/s.

Für die kabelgebundene Integration bietet der Repeater einen 10-GBit/s-LAN-Port sowie einen 2,5-GBit/s-Anschluss. Um ältere PCs und Notebooks fit für WiFi 7 zu machen, zeigt FRITZ! passend dazu den WLAN-Stick 6700, welcher für alle Windows-Geräte einsatzfähig ist. Zu Preisen und Verfügbarkeiten hat FRITZ! bislang keine Angaben gemacht – das gilt für alle neuen Geräte gleichermaßen.

AVM nutzt den Auftritt in Barcelona auch, um eine klare Positionierung für die Zukunft vorzunehmen: WiFi 8 (IEEE 802.11bn) soll mit dem nächsten großen FRITZ!OS-Update bereits vorbereitet werden – der Standard verspricht spürbar niedrigere Latenzen, stabilere Verbindungen in dicht belegten Umgebungen und deutlich verbesserte Energieeffizienz für IoT-Geräte.

FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630

Leistungsstarker integrierter Router zum direkten Einsatz am Glasfaseranschluss

FRITZ!Box 5630 XGS: Unterstützt den Standard XGS-PON für Tarife mit bis zu 10 GBit/

FRITZ!Box 5630: Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s

WLAN-Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten, flächendeckende und stabile Verbindungen

FRITZ!Box 5630 XGS: 1 x 10-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

FRITZ!Box 5630: 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/

1 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucke

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS

Smart Home über DECT UL

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m

FRITZ!Box 6835 5G

Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 5G, 4G im Download bis zu 2 GBit/s und im Upload bis zu 900 MBit/s

Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 5G, 4G im Download bis zu 2 GBit/s und im Upload bis zu 900 MBit/s Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GH

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/

1 x 2,5 Gigabit- und 1 x 1 Gigabit-LAN-Anschluss für die Anbindung von Notebook, Smart TV etc.

Mobilfunk über 5G gemäß 3GPP Release 16 mit 5-facher 5G Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)

Unterstützung von 5G Standalone und 5G Non Standalone

5G-Band-Support: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78

Mobilfunk über 4G gemäß LTE Advanced Pro Kategorie 20 mit 6-facher 4G/LTE Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)

4G-Band-Support: B1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 (alle 4 x 4 MIMO)

Ausrichthilfe zur optimalen Positionierung des Geräts gegenüber der Mobilfunkzelle

Unterstützung für Dynamic Spectrum Sharing (DSS)

1 x Nano-SIM-Slot, ESIM

Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar

FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u. v. m.

Internetzugang auch über WLAN-Hotspots oder via WAN/LAN-1 an ONT, DSL-Modem oder Router

Ausfallschutz für den Internetzugang via WLAN/LAN auf das interne Mobilfunkmodem, perfekt geeignet auch als Ausfallschutzgerät an einer FRITZ!Box für DSL, Kabel oder Glasfaser





FRITZ!Repeater 6700 Pro

Quadband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite

Unterstützt WLAN Mesh

Wi-Fi 7 Triband: 2 x 2 auf 6 GHz, 4 x 4 auf 5 GHz, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz (2 Funkmo-dule bei 5 GHz)

WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: 5760 MBit/s; 5 GHz: 5760 MBit/s; 5 GHz: 5760 MBit/s; 2,4 GHz: 688 MBit/s: Gesamtdatenrate bis zu 18 GBit/s

1 x 10-GBit/s- und 1 x 2,5 GBit/s LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

Übernimmt automatisch Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus





FRITZ!WLAN Stick 6700