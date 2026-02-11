Werbung

Mit der FRITZ!Box 7632 erweitert FRITZ! sein Portfolio um einen neuen Router, der auf hohe Bandbreiten und flexible Einsatzszenarien ausgelegt ist. Das Gerät unterstützt sämtliche gängigen DSL-Anschlüsse und erreicht über Supervectoring 35b Datenraten von bis zu 300 MBit/s. An Anschlüssen mit G.fast-Technologie sind sogar Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s möglich, sofern Glasfaser bis in die Nähe des Gebäudes geführt wird und die letzten Meter über Kupfer realisiert sind. Beim späteren Wechsel auf einen Glasfaseranschluss kann die FRITZ!Box 7632 zudem weiter genutzt werden, da sie sich als Router hinter einem Glasfasermodem betreiben lässt.

Für die drahtlose Datenübertragung setzt die FRITZ!Box 7632 auf WiFi 7 und funkt parallel im 2,4- und 5-GHz-Band. Dabei werden Übertragungsraten von bis zu 2880 MBit/s im 5-GHz-Bereich und bis zu 688 MBit/s im 2,4-GHz-Band erreicht. Unterstützt werden moderne WLAN-Funktionen wie Multi-Link Operation, WPA3-Verschlüsselung und ein separater Gastzugang. In Verbindung mit der integrierten Mesh-Funktion lassen sich weitere FRITZ!-Geräte einbinden, um eine gleichmäßige und stabile Funkabdeckung im gesamten Wohnbereich zu erzielen.

Auch auf der kabelgebundenen Seite ist die FRITZ!Box 7632 für hohe Datenraten ausgelegt. Sie verfügt über einen kombinierten WAN/LAN-Port mit 2,5 GBit/s sowie drei weitere Gigabit-LAN-Anschlüsse für PCs, Netzwerkspeicher oder andere stationäre Geräte. Ein USB-3.0-Anschluss ermöglicht den Betrieb von Mobilfunksticks für 5G- oder 4G-Verbindungen als Backup-Internet sowie den Anschluss externer Speichermedien oder Drucker. Über FRITZ!NAS lassen sich außerdem angeschlossene Laufwerke ins Heimnetz integrieren und als einfacher Netzwerkspeicher nutzen.

Neben Netzwerkfunktionen übernimmt die FRITZ!Box 7632 Aufgaben in den Bereichen Telefonie und Smart Home. Eine integrierte DECT-Basisstation erlaubt den Betrieb von schnurlosen Telefonen sowie von Smart-Home-Geräten auf Basis von DECT ULE. Unterstützt werden IP- und SIP-Telefonie sowie ein analoger Telefonanschluss. Damit kann die Box als vollwertige Telefonanlage eingesetzt werden, inklusive Anrufbeantworter, Telefonbuch und Komfortfunktionen.

Die Softwarebasis bildet FRITZ!OS, das neben regelmäßigen Sicherheitsupdates zahlreiche Zusatzfunktionen bereitstellt. Dazu zählen eine Stateful-Packet-Inspection-Firewall, ein Sicherheitsassistent mit Diagnosewerkzeugen, vollständige IPv6-Unterstützung sowie umfangreiche Kindersicherungen mit Zeitbudgets, Black- und Whitelists. Für den Zugriff von unterwegs steht ein VPN zur Verfügung, das einen sicheren Fernzugriff auf das Heimnetz ermöglicht. WLAN lässt sich wahlweise per Taste, Zeitplan oder Telefon ein- und ausschalten, was zusätzlichen Komfort und Kontrolle bietet.

Die FRITZ!Box 7632 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 269 Euro erhältlich. Erst kürzlich hatte man auch die Fritz!Box 4630 vorgestellt.