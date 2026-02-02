Werbung

Nachdem AVM die FRITZ!Box 4630 im Juni auf der ANGA COM 2025 in Köln vorstellte, startet das neue Einstiegsmodell für Glasfaserhaushalte nun offiziell in den Markt. Das haben die Berliner heute per Pressemitteilung bekannt gegeben. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 169 Euro, im Preisvergleich von Geizhals.de ist sie allerdings bisher nicht verfügbar.

Die Fritz!Box 4630 ist als Router für externe Glasfasermodem-ONTs ausgelegt und bindet den Internetzugang über einen 2,5-GBit/s-WAN-Port an. Ergänzend stehen ein weiterer 2,5-GBit/s-LAN-Port sowie zwei zusätzliche Gigabit-LAN-Ports bereit, sodass sowohl schnellere Endgeräte als auch klassische Gigabit-Clients per Kabel angebunden werden können. Mit Abmessungen von 207 x 150 x 43 mm erweist sich das Modell als vergleichsweise kompakt und bietet bereits Unterstützung für WiFi 7 mit einer 2x2-Antennenkonfiguration in den Bändern bei 5 GHz und 2,4 GHz an.

Im 5-GHz-Band sollen Datenraten von bis zu 2.880 MBit/s möglich sein, im 2,4-GHz-Band bis zu 688 MBit/s, was in Summe eine theoretische WLAN-Gesamtbandbreite von über 3,5 GBit/s ergibt. Die Unterstützung der WiFi‑7-Funktion Multi Link Operation (MLO) erlaubt es, dass Endgeräte parallel mehrere Frequenzen nutzen können, was die Stabilität und die effektive Performance insbesondere für Streaming-Anwendungen und Online-Gaming verbessern soll.

Neben der reinen WLAN-Funktionalität ist die Fritz!Box 4630 als Zentrale für ein Mesh-Netzwerk im Heim ausgelegt. In Kombination mit Fritz!Repeatern und weiteren Access Points lässt sich ein WLAN-Mesh aufbauen, das alle Access Points in ein gemeinsames Funksystem integriert und so eine durchgängige Versorgung der Endgeräte im gesamten Wohnbereich ermöglichen soll. Die Einrichtung soll unter anderem über die MyFRITZ!App erfolgen, mit der sich der Router an beliebigen Modems oder Routern in Betrieb nehmen lässt und darüber hinaus die Verwaltung des Heimnetzes und der verbundenen Geräte erlaubt.

Auch in puncto Telefonie und Smart Home bleibt AVM seiner Linie treu und integriert eine VoIP-Telefonanlage sowie eine DECT-Basis in die Fritz!Box 4630. Die Telefonie erfolgt über DECT sowie IP/SIP. Zusätzlich steht ein analoger Telefonanschluss (FXS) zur Verfügung, sodass sowohl klassische Schnurlostelefone als auch IP-Telefone und analoge Endgeräte eingebunden werden können. Über die DECT-ULE-Funktechnik lassen sich zudem Smart-Home-Komponenten von AVM, etwa zur Steuerung von smarten Steckdosen oder Heizungs-Thermostaten, direkt an der Box anmelden und zentral steuern.

Zur Anbindung externer Speichermedien und weiterer Geräte integriert AVM einen USB‑3.0-Anschluss, an dem sich sowohl Speichermedien als auch Drucker betreiben lassen. Über den integrierten Mediaserver mit NAS-Funktionalität bringt die Fritz!Box 4630 Inhalte von angeschlossenen USB- oder Online-Speichern ins Heimnetz und macht Filme, Musik und Bilder für andere Geräte verfügbar.

Auf Softwareseite setzt die Fritz!Box 4630 auf Fritz!OS mit dem bekannten Funktionsumfang, zu dem unter anderem VPN-Unterstützung, eine Kindersicherung, ein Gastzugang für WLAN sowie die FRITZ!NAS-Oberfläche zählen. Die Bedienung und Konfiguration erfolgt wie bei AVM üblich über die Weboberfläche und begleitende Apps. AVM positioniert die Fritz!Box 4630 als Einstiegsrouter mit WiFi‑7-Unterstützung für Glasfaserhaushalte und ruft eine unverbindliche Preisempfehlung von 169 Euro auf. Das Gerät ist laut Herstellerangaben ab sofort im Handel verfügbar.

