Der chinesische Hersteller Dreame, der hierzulande bislang durch seine Saug- und Mähroboter sowie verschiedene Reinigungsgeräte aufgefallen ist, betritt in Kürze wohl ein weiteres Geschäftsfeld. Laut dem Blog Gizmochina soll der Hersteller schon bald seinen ersten WLAN-Router unter dem Produktnamen Lingxiao D70 auf den Markt bringen, welcher mit einer guten Ausstattung und einem günstigen Preis punkten soll.

Der Lingxiao D70 basiert auf der BE3600-Plattform und erreicht eine kombinierte Datenübertragungsrate von bis zu 3.600 MBit/s, wobei sich diese auf zwei Frequenzbänder aufteilt. Im 5-GHz-Band sind bis zu 2.882 MBit/s möglich, während das 2,4-GHz-Band Datenraten von bis zu 688 MBit/s unterstützt. Das 6-GHz-Band, das überwiegend bei WiFi-7-Routern zum Einsatz kommt, steht beim Lingxiao D70 nicht zur Verfügung.

Die technische Ausstattung umfasst einen Quad-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,1 GHz von Qualcomm, der auf einen 512 MB großen DDR4-Arbeits- und einen 128 MB fassenden Flashspeicher zurückgreifen kann. Für die Netzwerkkonnektivität stellt das Gerät einen 2,5-Gigabit-WAN-Port zur Verfügung, über den Breitbandverbindungen mit bis zu 2.000 MBit/s verarbeitet werden können. Dazu gibt es vier klassische Gigabit-LAN-Schnittstellen. Der Router funkt über insgesamt vier Antennen, die für die hohe Reichweite und Signalstärke sorgen sollen. Bis zu 256 Geräte soll er gleichzeitig verwalten können. Außerdem soll der Dreame-Router die Möglichkeit bieten, in ein Mesh-Netzwerk mit bis zu zwölf Routern integriert zu werden.

Die 201 x 274,4 x 55 mm große Box unterstützt WPA3-Verschlüsselung, IPv6, QoS-Funktionen zur Priorisierung, eine integrierte Kindersicherung und die Möglichkeit zur Konfiguration von Online-Zeiten sowie geplanten Neustarts. Das mattschwarze Gehäuse kann mit einem modernen, kantigen Design aufwarten und hat sogar eine integrierte RGB-Beleuchtung. Der Dreame Lingxiao D70 dürfte vorerst in China erhältlich sein und dort zum Start 299 chinesische Yuan kosten, was umgerechnet nur etwa 40 Euro entspricht. Zur Einführung soll man sogar nur 299 Yuan und damit etwas mehr als 35 Euro aufrufen.

Ob der WLAN-Router auch nach Deutschland kommen wird, ist offen.