QNAP TL-R6020Sep-RP

60-Bay-Erweiterungseinheit für über 1 PB Kapazität

0

Mit dem TL-R6020Sep-RP bringt QNAP ein 4U-SAS/SATA-Speichererweiterungsgehäuse auf den Markt, das auf hochdichte Massenspeicherung im Petabyte-Bereich ausgelegt ist. Das System richtet sich an Unternehmen, die ihre bestehenden QNAP-NAS-Umgebungen um große Kapazitäten für Archivierungs- und Cold-Storage-Szenarien erweitern möchten, etwa für Videoüberwachung, Big-Data-Anwendungen oder umfangreiche Multimedia-Archive.

Das Gehäuse bietet Platz für 60 Hot-Swap-fähige 3,5-Zoll-SAS- oder SATA-Festplatten und erreicht bei Bestückung mit entsprechenden Laufwerken eine effektive Kapazität von über 1 Petabyte in einem einzelnen System. Grundlage dafür sind moderne Hochkapazitätsfestplatten ab 24 TB sowie RAID-Konfigurationen wie RAID 60. Die kompakte 4U-Bauform reduziert dabei den benötigten Rackplatz im Rechenzentrum und kann im Vergleich zu verteilten Systemen den Energiebedarf sowie das Gesamtgewicht senken.

Für die Anbindung an den NAS-Host stehen vier Mini-SAS-HD-Ports nach dem Standard SFF-8644 mit SAS 3.0 zur Verfügung, die Übertragungsraten von bis zu 12 Gbit/s pro Port unterstützen. Zusätzlich nutzt das System die Broadcom-SAS-DataBolt-Technologie, bei der zwei 6-Gbit/s-Datenströme zu einem einzelnen 12-Gbit/s-Stream zusammengefasst werden, um die verfügbare Bandbreite effizient auszunutzen. Ein Dual-Path-Design sorgt für Redundanz, sodass der Betrieb auch bei Ausfall eines Erweiterungskabels aufrechterhalten wird.

Das TL-R6020Sep-RP unterstützt die Kaskadierung von bis zu vier Erweiterungseinheiten an einem NAS-System. Dadurch lässt sich die Anzahl der eingebundenen Laufwerke auf bis zu 240 erhöhen. Funktionen wie Multipath-Unterstützung und optionale Link-Aggregation sollen dabei die Stabilität und Performance der Datenübertragung zwischen NAS und Erweiterungsgehäusen verbessern.

In Verbindung mit dem QuTS-hero-Betriebssystem setzt QNAP auf das ZFS-Dateisystem, das für hohe Datensicherheit und Zuverlässigkeit ausgelegt ist. ZFS bietet unter anderem Prüfsummen für alle Datenblöcke, automatische Selbstheilung bei erkannten Fehlern sowie erweiterte Speicherfunktionen wie Echtzeit-Komprimierung und Deduplizierung.

Das Gehäuse ist laut QNAP für den Dauerbetrieb im Rechenzentrum konzipiert und verfügt über redundante, im laufenden Betrieb austauschbare 1.300-W-Netzteile sowie sechs 120-mm-Lüfter. Auch diese Komponenten sind hot-swappable ausgeführt. Das System ist für Racks mit 1.000 mm Tiefe optimiert und wird mit vormontierten Schienen ausgeliefert, optional ergänzt durch ein Kabelmanagement-Kit zur besseren Organisation komplexer Verkabelungen.

Die Verwaltung erfolgt zentral über das QNAP-QuTS-hero-OS und den Speicher- und Snapshot-Manager. Unterstützt werden unter anderem die Überwachung von S.M.A.R.T.-Werten, das gezielte Lokalisieren einzelner Laufwerke oder Erweiterungseinheiten, eine temperaturabhängige Lüftersteuerung sowie Firmware-Updates über die SAS-Schnittstelle. Das TL-R6020Sep-RP wird ohne Festplatten ausgeliefert und ist mit einer Vielzahl von SAS- und SATA-HDDs kompatibel. QNAP gewährt auf das System eine Standardgarantie von fünf Jahren.

