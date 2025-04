Werbung

QNAP erweitert die Funktionalität seiner NAS-Systeme mit der Einführung der RAG Suche (Beta) in Qsirch 5.6.0 um eine KI-gestützte Suchtechnologie. Die neue Funktion kombiniert Retrieval Augmented Generation mit Cloud-basierten Large Language Models und kann so das NAS in ein intelligentes Wissenszentrum für präzise und kontextbasierte Informationsabfragen verwandeln.

Die RAG-Suche nutzt KI, um die Intention des Nutzers zu erkennen und Suchabfragen automatisch so zu verfeinern, dass besonders relevante Ergebnisse bereitgestellt werden können. Dabei soll sie nicht nur Dateinamen oder Metadaten analysieren, sondern auch Inhalte aus unterschiedlichsten Dateiformaten extrahieren können – darunter Word, Excel, PowerPoint, PDF, TXT und E-Mail (.eml) - und präsentiert anschließend die Ergebnisse aus dem gesamten Dokumentenumfang. Für maximale Flexibilität können die Anwender auch gezielt NAS-Ordner auswählen, die in die Suchanfrage einbezogen werden, wobei nur relevante Inhalte zur Analyse an die ausgewählten LLMs übertragen werden sollen.

QNAP unterstützt gängige Modelle wie OpenAI ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Azure OpenAI sowie andere mit der OpenAI-API kompatible Modelle wie DeepSeek oder xAi Grok. Dies ermöglicht Nutzern eine individuell anpassbare KI-Suchumgebung, in der Unternehmen je nach Bedarf zwischen verschiedenen Anbietern und Sprachmodellen wählen können. Die Ergebnisse werden stets mit direktem Bezug zu den jeweils genutzten Quelldokumenten geliefert. Bis zu fünf relevante Dokumente können zudem je nach Abfrage als Referenz in den Ergebnissen angezeigt werden, was eine präzise Nachvollziehbarkeit der Informationen sicherstellen soll.

Die RAG-Suche bietet außerdem eine automatische Echtzeitaktualisierung, sodass stets die aktuellsten Dateiversionen auf dem NAS berücksichtigt werden. Auch multilinguale Anforderungen werden laut QNAP erfüllt: Inhalte können so in 23 verschiedenen Sprachen durchsucht und verarbeitet werden, was insbesondere in internationalen Unternehmen mit heterogenen Datenbeständen einen enormen Mehrwert bieten kann.