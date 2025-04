Werbung

Ende Februar riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Synology zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die eine brandaktuelle Backup-Lösung des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand stellen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare der Synology DP320. Dabei handelt es sich um eine Einsteiger-Lösung für professionelle Backup-Systeme aus der neuen ActiveProtect-Serie, die mit performanter Hardware und einer speziellen Software aufwarten kann. Die Geräte werden allesamt vorkonfiguriert ausgeliefert und sollen in unter zehn Minuten vom Auspacken bis zum ersten Backup-Start betriebsbereit sein. Gesichert werden können neben Windows-, Linux- und macOS-Systemen ganze Server-Systeme, virtuelle Umgebungen sowie Datenbanken und SaaS-Daten wie Microsoft 365.

Dabei lassen sich Richtlinien erstellen, um SLA-Anforderungen zu erfüllen und die Datensicherung zu automatisieren, indem aktuelle und künftige Workloads automatisch erkannt und gemäß den jeweiligen Richtlinien gesichert werden. Die Synology DP320 unterstützt die Selbstreparaturfunktion mit kontinuierlicher Erkennung schleichender Datenbeschädigung mittels Btrfs-Prüfsumme. Fehlerhafte Daten werden mittels RAID-Technologie repariert. Um die Wiederherstellbarkeit gesicherter Daten zu gewährleisten, können regelmäßig in einer Sandbox-Umgebung Notfallwiederherstellungsübungen durchgeführt werden, ohne die Produktionsumgebung zu beeinträchtigen.

Anders als bei seinen klassischen DiskStation-Modellen kommt hier der ActiveProtect Manager mit der Fähigkeit zur Datensicherung, Wiederherstellung, Deduplizierung, Replizierung und Verwaltung zum Einsatz. Die Synology DP320 soll der ideale Sicherungsserver für kleine und mittlere Endpunkte werden. Das Gerät unterstützt die nahtlose Integration/Einbindung in einen Cluster und ermöglicht zentrale Verwaltung über eine einzige Plattform. Mit Unveränderlichkeit, Air-Gapped-Backups und Zugriffskontrolle schützt DP320 vor Ransomware-Angriffen und sichert sämtliche Daten.

Hierfür bietet die Synology DP320 einen AMD-Ryzen-R1600-Prozessor mit zwei Kernen und kann auf einen 8 GB großen DDR4-ECC-Speicher zurückgreifen. In den beiden 3,5-Zoll-Schächten stecken zwei Laufwerke der hauseigenen HAT3310-8T aus der Plus-Serie mit jeweils 8 TB. Ins Netzwerk integriert wird das System über zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen. Die kleine Box kommt auf Abmessungen von 166 x 106 x 223 mm und stemmt rund 2,9 kg auf die Waage. Als Einsteiger-Gerät kommt sie im typischen Synology-Design daher, während die teureren Modelle mit mehr Leistung und Einschüben teilweise als Rack-System daherkommen.

Die Technischen Daten in der Übersicht

Hersteller Synology Model DP320 Prozessor AMD Ryzen R1600 (zwei Kerne) RAM 8 GB DDR4-ECC

Speicher 2x 8 TB HDD (RAID 1) Anschlüsse Hinten: 2 x Gigabit-Ethernet

Vorne: 1 x USB3.2 Gen 1 Maße (HxBxT) 166 mm x 106 mm x 223 mm

Gewicht 2,9 kg Besonderheiten ActiveProtect Appliance Preis 1.719 Euro

Rund 1.719 Euro muss man für die Synology-DP320-Backup-Lösung einplanen. Drei unserer Leser können das System nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und sind die zahlreichen Bewerbungen durchgegangen. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "mz_z", "Man-in-Black" und "spyfly" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im NAS-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 2. März 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 3. März 2025

Testzeitraum bis 6. April 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Synology sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum