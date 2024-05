Werbung

Mit Blick auf Deutschland ist klar, dass die Anzahl der DSL-Anschlüsse trotz steigender FTTH-Anschlüsse (Fibre to the Home) noch immer deutlich dominiert. Auch AVM als Hersteller für die beliebten FRITZ!Box-Router ist dieser Ansicht und stellt für diesen Sommer die FRITZ!Box 7690 als DSL-Flaggschiff-Nachfolger der FRITZ!Box 7590 in Aussicht. Dies hat der Hersteller aus Berlin zur morgen startenden ANGA COM 2024 als Kongressmesse für Breitband & Medien offiziell angekündigt.

Am Design wird es nur wenige Unterschiede zur FRITZ!Box 7590 geben, die im Juni 2017 ihr Debüt feierte und von uns getestet wurde. Die Abmessungen fallen etwas größer aus als bei der FRITZ!Box 7590 und schon mit der FRITZ!Box 7590 AX wuchs das Gehäuse etwas. Doch auch die neue FRITZ!Box 7690 bringt im Grunde das moderne Design in überwiegend weißer Farbe mit dem roten Bereich am hinteren Ende und der grauen Farbgestaltung am rückseitigen Anschlussfeld. Auf der Oberseite an der Front werden weiterhin fünf LEDs und drei Buttons hinterlassen. Für die LEDs demnach Power/DSL, WLAN, (Fon)DECT, Connect WPS und Info. Unverändert kann mit dem WLAN-Button diese Funktionalität auf Wunsch ein- und ausgeschaltet werden. Mit dem DECT- und WPS-Button lassen sich auf einfache Weise hin neue DECT- respektive WLAN-Geräte einbinden.

Das Anschlussfeld wurde bei der FRITZ!Box 7690 deutlich überarbeitet. Neu ist nun ein WAN-Port (Wide Area Network) mit bis zu 2,5 GBit/s, sodass die FRITZ!Box 7690 mit dem Wechsel von DSL auf FTTH über ein ONT-Glasfasermodem weiterhin genutzt werden kann. Alternativ kann dieser Port als schneller LAN-Anschluss mit bis zu 2,5 GBit/s verwendet werden. Auf der reinen LAN-Seite ist neben zwei Gigabit-Buchsen ein weiterer 2,5-GBit/s-Anschluss vorhanden, um beispielsweise einen 2,5-GBit/s-Netzwerk-Switch daran anschließen zu können, sodass weitere LAN-Geräte in den Genuss von schnelleren Datenraten oberhalb von 1 GBit/s kommen können.



Da es sich bei der FRITZ!Box 7690 primär um einen DSL-Router handelt, ist das Gerät mit einem 35b-DSL-Modem ausgestattet. Im Höchstfall kann die FRITZ!Box 7690 über das DSL-Modem bis auf 300 MBit/s kommen. Die Super-Vectoring-Anschlüsse bei der Deutschen Telekom arbeiten mit dem 35b-Profil und bieten als höchsten Synchronisierungswert, sprich mit dem größten 35b-Profil 292 MBit/s im Down- und 46 MBit/s im Upstream. Wird der Overhead noch abgezogen, bleiben diesem Anschluss als nutzbare Datenrate maximal 270 MBit/s (33,75 MB/s) im Down- und 43 MBit/s (5,375 MB/s) im Upload übrig.

Ein weiteres Highlight der FRITZ!Box 7690 stellt Wi-Fi 7 mit bis zu 5,76 GBit/s (720 MB/s) in der 4x4-Konfiguration dar. Bis zu 1,44 GBit/s (180 MB/s) sollen im weiter reichenden 2,4-GHz-Band möglich sein. Hinzu kommt die Smart-Home-Unterstützung über DECT ULE und Zigbee. Die Matter-Unterstützung soll laut AVM später folgen. Telefone lassen sich wahlweise über DECT, IP/SIP und analog über zwei Telefonanschlüsse anschließen.

Die Hauptmerkmale der FRITZ!Box 7690 in der Übersicht:

Leistungsstarker integrierter DSL-Router

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

WLAN-Mesh, 4x4 auf 5 GHz und 2,4 GHz / Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.440 MBit/s (Wi-Fi 7)

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss, 1x 2,5 Gigabit-LAN-Port und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Telefonie über DECT, IP/SIP und 2 analoge Telefonanschlüsse (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 2.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Marktstart Sommer 2024

Auch FRITZ!Box 5690 Pro und 5690 XGS sind "neu"

Abseits der FRITZ!Box 7690 hat AVM die Veröffentlichung der FRITZ!Box 5690 Pro ebenfalls für diesen Sommer 2024 eingeplant, die bereits im Februar im letzten Jahr auf dem Mobile World Congress angekündigt wurde. Dies gilt auch für die FRITZ!Box 5690 XGS für XGS-PON-Anschlüsse mit bis zu 10 GBit/s, dessen Veröffentlichungzeitraum noch nicht bekannt ist.

Die Hauptmerkmale der FRITZ!Box 5690 Pro:

Leistungsstarker integrierter Glasfaser- und DSL-Router

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

Triband-Mesh, 4x4 auf 6 GHz, 5 GHz und 2,4 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6

WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s (Wi-Fi 7); 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6)

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Marktstart Sommer 2024

Die Hauptmerkmale der FRITZ!Box 5690 XGS:

High-Speed Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s

Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON

WLAN Mesh, 4x4, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 1.440 MBit/s (Wi-Fi 7)

1x 10-Gigabit-LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

Generell wurden seitens AVM jedoch keinerlei Preise kommuniziert. Es darf jedoch erwartet werden, dass die drei neuen Router ab einem Preis von 300 Euro erhältlich sein werden.