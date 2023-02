Werbung

AVM wird auf dem Mobile World Congress eine ganze Reihe neuer Netzwerk-Hardware vorstellen. Unter anderem gibt es neue FRITZ!Boxen mit schnellem WAN per Glasfaser, Tri-Band-Mesh für Wi-Fi 7 und vieles mehr. Teilweise wird es aber noch etwas dauern, bis diese neuen FRITZ!Boxen in den Handel kommen werden.

Neu ist unter anderem die FRITZ!Box 5690 Pro, die erstmals ein DSL-Modem und Glasfaser in einer FRITZ!Box vereint. Somit soll dem Nutzer eine gewisse Flexibilität in der Wahl des Internet-Anschluss gewährt werden. Interessant wäre es, ob beide Internetverbindungen zeitgleich verwendet werden können, bzw. sich diese aus Fallback gegenseitig absichern. Hinsichtlich des WLANs wird die FRITZ!Box 5690 Pro ein Tri-Band mit 2,4, 5 und 6 GHz unterstützen. Aktuell beschreibt dies den WLAN-Standard Wi-Fi 6, die Hardware ist aber auch in der Lage, Wi-Fi 7 zu unterstützen, sobald dies final eingeführt wird. Neben den Telefoniediensten und DECT unterstützt die FRITZ!Box 5690 Pro Zigbee.

Die FRITZ!Box 5690 XGS ist eine neue schnelle Flasfaser-FRITZ!Box, die nun Verbindungen von bis zu 10 GBit/s unterstützt. Wi-Fi 7 soll ebenfalls mit an Bord sein. Weiterhin unterstützt werden DECT ULE und Zigbee.

Dort, wo keine (Glasfaser)Kabel-Verbindungen bereitgestellt werden können, sieht AVM die neue FRITZ!Box 6860 5G vor. Über Mobilfunknetze wird hier eine Internetverbindung in 5G-Netzen (NSA, SA) sowie LTE bereitgestellt, die Datenraten von bis zu 1,3 GBit/s erreichen können. An WLAN wird ein Wi-Fi 6 unterstützt und die Stromversorgung der FRITZ!Box kann per PoE erfolgen.

Da die FRITZ!Box 5690 Pro und FRITZ!Box 5690 XGS bereits eine Unterstützung von Zigbee bieten, will AVM allen Besitzern mit einer älteren FRITZ!Box über das neue FRITZ!Smart Gateway ebenfalls die Möglichkeit bieten, das eigene Zuhause mit Zigbee auszustatten.

Auf dem MWC wird AVM weitere Details zu den neuen Produkten verkünden.