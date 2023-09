Werbung

In Zusammenarbeit mit Synology suchen wir drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandneuen NAS-System des Herstellers kräftig auf den Zahn fühlen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende natürlich behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare der Synology DiskStation DS224+, welche erst seit wenigen Tagen im Handel erhältlich ist. Dabei handelt es sich um ein leistungsstarkes, aber kompaktes 2-Bay-NAS, das von einem Intel Celeron J4125 mit vier 2,7 GHz schnellen Gemini-Lake-Refresh-Kernen befeuert und von einer integrierten Intel UHD Graphics 600 unterstützt wird. Dazu gibt es 2 GB DDR4-Arbeitsspeicher, welcher sich sogar auf die dreifache Menge erweitern lässt.

Anschlussseitig warten zwei USB-3.2-Gen1-Ports und zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen auf ihre Verwendung. Die gerade einmal 165 x 108 x 232,2 mm kleine Box, die im typisch schwarzen Synology-Design daherkommt und knapp 1,3 kg auf die Waage bringt, nimmt zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke auf und schaltet diese auf Wunsch in verschiedenen RAID-Verbundsystemen zusammen.

Gekühlt wird die gesamte Hardware über einen 92-mm-Lüfter, der in drei verschiedenen Modi geregelt werden kann und besonders leise mit einer Lautstärke von maximal 22 dB(A) ans Werk gehen soll. Im HDD-Ruhezustand soll die Synology DiskStation DS224+ eine Leistungsaufnahme von 4,4 W erreichen, während es bei Zugriffen 14,7 W sein sollen.



Die Technischen Daten in der Übersicht

Hersteller Synology Model DiskStation DS224+ Prozessor Intel® Celeron® Prozessor J4125 (4 MB Cache, bis zu 2,70 GHz) RAM 2 GB DDR4 (fest verlötet - erweiterbar auf 6 GB)

Speicher zwei SATA3 6Gb/s 3,5"/2,5" HDD/SSD Anschlüsse Hinten: 2 x Gigabit-Ethernet, 1 x USB3.2 Gen 1

Vorne: 1 x USB3.2 Gen 1 Maße (HxBxT) 165 mm x 108 mm x 232.2 mm

Gewicht 1,3 kg Besonderheiten Garantiewerweiterung auf 4 Jahre Preis 339,00 Euro

Wie die Werte in der Praxis ausfallen, das sollen die späteren Teilnehmer des Lesertests herausfinden. Vor allem sollen sie die Software und damit den besonders mächtigen DiskStation Manager (kurz: DSM) ausführlich auf den Prüfstand stellen – gefordert ist außerdem, dass sie sich eines unserer letzten drei Advertorial-Themen herauspicken und dieses zusätzlich beackern.

Ein NAS ist längst nicht nur ein reiner Netzwerkspeicher, sondern hat sich in den letzten Jahren zu einem enorm flexiblen Homeserver entwickelt. So sind die darauf abgelegten Daten jederzeit und überall über intuitive Zugriffs- und Verwaltungstools zugänglich und können in beliebigen Browsern und Dateimanagern Systeme verwaltet werden. Fotos und Videos können sogar ganz bequem über Synology Photos organisiert werden.

Natürlich ist auch eine private Cloud für eine einfache Dateiverwaltung und Freigabe möglich, die zudem Multimedia-Inhalte verfügbar macht, ohne dass man dafür teure Cloudlösungen abonnieren muss. Verschiedene Backup-Systeme bis hin zu einem zusätzlichen Cloudbackup über Synology C2 können ebenso betrieben werden, wie eine private Videoüberwachung über die Synology Surveillance Station. Hier können über mehrere IP-Kameras eine Live-Überwachung, Nachforschungen, Management und Backup zur Fernüberwachung eingerichtet werden, wobei über 8.3000 Kameramodelle unterstützt werden.

Ein leistungsstarker Homeserver

Als Vertreter der Plus-Familie ist die Synology DiskStation DS224+ besonders leistungsfähig und kann sogar als eine virtuelle Maschine eingesetzt werden. Damit können verschiedene Anwendungen und Betriebssysteme in einer virtuellen Umgebung eingesetzt werden, ohne dass dafür extra eigene Hardware benötigt wird. Zu den weiteren Möglichkeiten des DiskStation Managers gehören der Betrieb eines eigenen VPN-Servers, einer Office-Lösung für Dokumente, Kalender und Notizen und ein CMS-System sowie natürlich dazugehörige Apps für Android- und iOS-Geräte.

Plus-HDDs inklusive

Das Leergehäuse der Synology DiskStation DS224+ kostet derzeit rund 340 Euro. Damit die Teilnehmer des Lesertests sofort mit ihren Tests beginnen können, liefert Synology sogar zwei hauseigene HDDs aus der Plus-Serie mit einer Kapazität von jeweils 4 TB mit.

Die Synology HAT3300-4T arbeitet mit 5.400 Umdrehungen pro Minute und erreicht eine maximale, kontinuierliche Datenübertragungsrate laut Datenblatt von 202 MB/s. Natürlich sind die Laufwerke speziell für den Dauerbetrieb in einem NAS ausgelegt und nahtlos in das Ökosystem des Herstellers eingebunden, um beispielsweise Firmwareupdates direkt in DSM installieren zu können. Die unverbindliche Preisempfehlung eines solchen Laufwerks liegt bei knapp 106 Euro.

Unsere Leser bekommen somit ein Gesamtpaket geschnürt, das einen Wert von über 552 Euro hat. Drei Leser erhalten die Chance.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 1. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Synology!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 1. Oktober 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 9. Oktober 2023

Testzeitraum bis 12. November 2023

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Synology sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

