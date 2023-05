Werbung

In allerlei Hinsicht möchte ASUS mit dem ROG Rapture GT-BE98 den heimischen Netzwerkbereich ordentlich aufbohren. Der neue Gaming-Router von ASUS bringt dabei nicht nur den 10-GBit/s-LAN-Standard ins Wohnzimmer, sondern beschleunigt auch in der kabellosen Variante mit der neuen WiFi-7-Spezifikation (WLAN 802.11be) die Netzwerkpakete mit bis zu 24 GBit/s.

Gerade die acht externen WLAN-Antennen sollen für einen immensen Anblick sorgen. Im Inneren des ROG Rapture GT-BE98 schlummert ein moderner Chipsatz, der den WiFi-7-Standard beherrscht und per Quad-Band-Verfahren einen ordentlichen Datendurchsatz bewerkstelligen kann. So wird das 2,4-GHz-Band mit 1.376 MBit/s angegeben und für die schnellere 5-GHz-Frequenz sind es summiert 11.520 MBit/s, die jedoch auf zwei Bänder aufgeteilt werden. Jeweils sind es also 5.760 MBit/s. Hinzu kommt noch das 6-GHz-Band mit alleinig 11.520 MBit/s Durchsatz. Werden diese vier Bänder kombiniert, sind theoretisch bis zu 24 GBit/s drin, umgerechnet daher also drei GByte/s.

Für gute Flexibilität sorgen die rückseitig angebrachten Anschlüsse. So bietet der ROG Rapture GT-BE98 je einen WAN- und LAN-Port mit 10 GBit/s. Hinzu gesellen sich auch noch vier LAN-Buchsen mit 2,5-GBit/s-Durchsatz. Über den USB-3.2-Gen1- und USB-2.0-Anschluss kann der Anwender auch Geräte wie externe Festplatten anhängen, auf die dann vom internen Netzwerk aus zugegriffen werden kann. Eine RGB-LED-Beleuchtung darf natürlich auch nicht fehlen. Die hat ASUS auf der Oberseite des Gehäuses mit angebracht.

Den Preis für den leistungsstarken Router hat ASUS nicht kommuniziert. Erhältlich sein soll der ROG Rapture GT-BE98 ab dem dritten Quartal 2023.