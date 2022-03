18. Geburtstag: AVM holt die allererste FRITZ!Box aus dem Keller

Als Hardware-Nostalgiker wirft man immer wieder gerne einen Blick in die Vergangenheit und erinnert sich an längst vergangene Zeiten. Einer der top Anlaufpunkte diesbezüglich ist sicherlich das Heinz Nixdorf Museum in Paderborn. Allerdings schwelgen auch Unternehmen anlässlich von Jubilaren immer wieder in Erinnerungen. So geschehen beim deutschen Hersteller AVM, der die allererste FRITZ!Box aufgrund des Erreichens der Volljährigkeit nochmals in einem Video vorstellt.

Bei der mittlerweile 18 Jahre alten FRITZ!Box hat sich im Vergleich zu aktuellen Modellen einiges geändert. Damals waren 100 MBit/s noch der Standard und man konnte von Geschwindigkeiten wie zum Beispiel 2,5 oder 10 GBit/s nur träumen. Auch die Möglichkeit, die erste FRITZ!Box per USB mit dem eigenen PC zu verbinden, ist für jüngere Leser sicherlich etwas ungewöhnlich. Opa würde jetzt sagen: “Das war früher halt so”.

Nichtsdestotrotz weckt allein die Farbgestaltung längst vergessene Erinnerungen. Das Weinrot in Kombination mit dem dunklen Grau zeigt die damaligen Design-Vorlieben par excellence. Poppige Farben bei Computer-Hardware waren die Seltenheit. Aber auch die Beleuchtung, wie man sie heute bei der gesamten Gaming-Hardware findet, war kein Thema. Statt LEDs setzten Modder größtenteils auf Kaltlichtkathoden, um das eigene Gehäuse zu beleuchten.

Wer in eine längst vergessene Zeit eintauchen und sich voller Wehmut an eine Welt zurückerinnern möchte, sollte sich das eingebettete YouTube-Video zu Gemüte führen.

Anlässlich des 18-jährigen Jubiläums der FRITZ!Box veranstaltet AVM zudem noch ein Gewinnspiel. Unter allen Teilnehmenden verlost das Unternehmen drei Pakete. Dabei besteht jedes Paket aus einem der folgenden FRITZ!Box-Modelle: FRITZ!Box 7590 AX, 6690 Cable oder 4060. Zudem gibt es einen Gutschein für einen Kuchen im Wert von 50 Euro.