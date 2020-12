Lesertest: Das sind die Tester der WD Red in einem QNAP-NAS!

Ende November riefen wir in Zusammenarbeit mit Western Digital und QNAP unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren neusten Lesertest zu bewerben. Gesucht wurden zwei Tester, die zwei WD RED mit je 4 TB Speicherplatz in einem brandaktuellen NAS von QNAP bei sich zu Hause testen und einen umfangreichen Testbericht für unser Forum darüber schreiben wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden von Western Digital jedem Tester zwei WD RED mit je 4 TB Speicher. Die 3,5-Zoll-Laufwerke sind speziell für den Dauerbetrieb ausgelegt und besitzen die angepasste Firmware NASware 3.0, welche zum einen die Systemleistung und -zuverlässigkeit verbessert, zum anderen aber auch die Ausfallzeiten reduzieren und den Integrationsprozess vereinfachen soll. Hinzu kommen Techniken wie IntelliPower und 3D Active Balance Plus für reduzierte Vibrationen und eine damit verbundene geringere Geräuschkulisse. Außerdem soll dadurch der Verschleiß des Lese- und Schreibkopfes verringert und so die Lebensdauer verlängert werden.

Die WD Red 4TB verwendet SMR-Technologie, die sich für NAS-Systeme mit leichten SOHO-Arbeitslasten eignet. Gleichzeitig verspricht Western Digital hohe Datentransferraten von etwa 180 MB/s. Die Laufwerke werden per SATA III eingebunden und können im QNAP-NAS in verschiedenen RAID-Modi zusammengeschaltet werden. Im Leerlauf zeigen sich die NAS-Platten laut Hersteller sehr sparsam und begnügen sich mit 3,1 W, wohingegen bei Zugriffen sehr gute 4,3 W erreicht werden sollen. Ob diese Werte in der Praxis tatsächlich erreicht werden, das dürfen die beiden späteren Tester herausfinden.

Ein einzelnes Modell der WD RED 4TB ist derzeit ab etwa 95 Euro zu haben, im Doppelpack sind es also 190 Euro.

Preise und Verfügbarkeit Western Digital WD Red Plus 4TB 99,00 Euro 109,90 Euro Ab 99,00 EUR Zum Shop >> Zum Shop >> Zeigen >>

Das NAS-System als Test-Grundlage

Getestet werden sollen die beiden Festplatten in einem QNAP TS-253D. Das NAS-System wird von einem Intel Celeron J4125 mit vier bis zu 2,7 GHz schnellen CPU-Cores befeuert und kann auf einen 4 GB großen Arbeitsspeicher zurückgreifen, der sich dank handelsüblicher SODIMM-Speicherbänke später sogar aufrüsten lässt. Ins Netzwerk integriert werden kann das NAS samt Link Aggregation über zwei 2,5-GbE-LAN-Anschlüsse. Insgesamt können zwei Laufwerke mit 2,5 oder eben 3,5 Zoll eingebaut werden – eine Erweiterungskarte über PCIe-x4 ist ebenfalls möglich, womit sich beispielsweise zusätzlicher Cache-Speicher oder eine schnelle 10-GbE-Schnittstelle nachrüsten lassen.

Neben den beiden LAN-Schnittstellen bietet das QNAP-NAS drei USB-2.0-Schnittstellen und zwei -3.0-Ports, worüber sich externe Speichermedien oder Drucker über das Netzwerk verfügbar machen lassen. Als waschechtes Multimedia-NAS steht aber auch ein HDMI-Port zum Anschluss an den Fernseher bereit. Passend dazu ist eine Infrarot-Schnittstelle für die Nutzung einer Fernbedienung mit dabei. Die integrierte Intel UHD Graphics 600 beschleunigt H.265-Material beim De- und Enkodieren hardwareseitig.

Gekühlt werden alle Komponenten über einen 70-mm-Lüfter, der mit 17 dB(A) besonders leise agieren soll. Die Leistungsaufnahme wird von QNAP mit knapp über 8 bis fast 12,5 W angegeben. Versorgt wird das System über ein externes 65-W-Netzteil. Diese Werte gilt es von den Testern ebenfalls zu überprüfen. Die Abmessungen des NAS-Systems belaufen sich auf 168 x 105 x 226 mm.

Rund 410 Euro werden für das QNAP TS-253D derzeit ausgerufen. Das Testpaket hat somit einen Gesamtwert von etwa 600 Euro. Zwei Leser dürfen das Paket nun kostenlos testen.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die beiden Forennutzer "LTurbos" und "kevinho" das HDD- und NAS-Paket schon bald für ihre Tests bekommen werden. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testmuster haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Netzwerk-Unterforum zu veröffentlichen!

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 13. Dezember 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 14. Dezember 2020

Testzeitraum bis 17. Januar 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von QNAP und Western Digital sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum