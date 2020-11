Lesertest zum Tenda Nova MW12: Das sind die Teilnehmer!

In Zusammenarbeit mit Tenda Technology starteten wir Ende Oktober einen Lesertest zu einem brandneuen Mesh-System. Darin sollten vier Hardwareluxx-Community-Mitglieder den Tenda Nova MW12 ausführlich auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum auch behalten dürfen. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden vier Pakete des Tenda Nova MW12. Dabei handelt es sich um ein Tri-Band-Mesh-System aus dem High-End-Bereich, das schnelle AC2100-WLAN-Geschwindigkeit mit drei zusätzlichen Stationen zu einem Preis von rund 240 Euro vereint und so selbst über große Distanzen eine stabile und schnelle WLAN-Verbindung ermöglichen soll. Im Paket enthalten sind insgesamt drei Mesh-Stationen, die bereits ab Werk so vorkonfiguriert sind, dass sie lediglich noch an die Stromversorgung angeschlossen werden müssen. Mithilfe der Tenda-WiFi-App können der optimale Standpunkt gefunden, aber auch wichtige Einstellungen, wie das Aufspannen eines Gäste-Netzwerks oder das Aktivieren der Kindersicherung, erledigt werden.

Jede der drei Mesh-Stationen verfügt über drei eigene Gigabit-LAN-Ports und erlaubt außerdem die Integration von kabelgebundenen Geräten. Drahtlos wird in drei Frequenzbändern mit 2,4 und 5,0 GHz gefunkt, die einzeln mit 300 bis 867 Mbit/s kommunizieren können. Dabei entscheiden die Geräte automatisch, mit welcher Station sie sich verbinden wollen und ermöglichen einen nahtlosen Übergang in der Wohnung.

Unter der Haube der 100 x 100 mm großen Quadratwürfel gibt es einen 900 MHz schnellen Prozessor mit 256 MB DDR3-Arbeitsspeicher, der bis zu 100 Geräte gleichzeitig im Netzwerk verarbeiten kann. Moderne Technologien wie MU-MIMO, QoS, IPv6 oder Beamforming+ werden natürlich ebenfalls unterstützt. Sollte das Netzwerk in Zukunft weiter wachsen oder die Reichweite nicht ausreichen, können bis zu zwölf MW12-Stationen miteinander konfiguriert werden, womit laut Hersteller eine Fläche von bis zu 2.000 Quadratmeter abgedeckt werden kann.

Preislich kostet das Dreier-Set des Tenda Nova MW12 bei Amazon derzeit etwa 240 Euro. Vier unserer Leser und Community-Mitglieder dürfen ein solches Set nun kostenlos bei sich zu Hause auf den Prüfstand stellen.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns heute Vormittag an die Auswahl der Tester gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die vier Forennutzer "Chakka89", "Gojira", "LyC66" und "Erdi_ref" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Netzwerk-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Reviews!

Unter der Haube der 100 x 100 mm großen Quadratwürfel gibt es einen 900 MHz schnellen Prozessor mit 256 MB DDR3-Arbeitsspeicher, der bis zu 100 Geräte gleichzeitig im Netzwerk problemlos verarbeiten kann. Moderne Technologien wie MU-MIMO, QoS, IPv6 oder Beamforming+ werden natürlich ebenfalls unterstützt. Sollte das Netzwerk in Zukunft weiter wachsen oder die Reichweite nicht ausreichen, können bis zu zwölf MW12-Stationen miteinander konfiguriert werden, womit laut Hersteller eine Fläche von bis zu 2.000 Quadratmeter abgedeckt werden kann.

Preislich kostet das Dreier-Set des Tenda Nova MW12 bei Amazon derzeit etwa 240 Euro. Vier unserer Leser und Community-Mitglieder dürfen ein solches Set nun kostenlos bei sich zu Hause auf den Prüfstand stellen.