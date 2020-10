WLAN-Mesh-System im Lesertest: Testet den Tenda Nova MW12!

In Zusammenarbeit mit Tenda Technology, einem der weltweit größten Hersteller für Netzwerk- und IT-Lösungen, suchen wir ab sofort vier Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die ein brandneues Mesh-System in ihren eigenen vier Wänden ausprobieren und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum veröffentlichen wollen. Als Dank für die Mühen darf das Mesh-Paket am Ende natürlich behalten werden.

Zur Verfügung gestellt werden vier Pakete des Tenda Nova MW12. Dabei handelt es sich um ein Tri-Band-Mesh-System aus dem High-End-Bereich, das schnelle AC2100-WLAN-Geschwindigkeit mit drei zusätzlichen Stationen zu einem Preis von rund 240 Euro vereint und so selbst über große Distanzen hin eine stabile und schnelle WLAN-Verbindung ermöglichen soll. Im Paket enthalten sind insgesamt drei Mesh-Stationen, die bereits ab Werk so vorkonfiguriert sind, dass sie lediglich noch an die Stromversorgung angeschlossen werden müssen. Mithilfe der Tenda-WiFi-App kann der optimale Standpunkt gefunden, aber auch wichtige Einstellungen, wie das Aufspannen eines Gäste-Netzwerks oder das Aktivieren der Kindersicherung, erledigt werden.

Jede der drei Mesh-Stationen verfügt über drei eigene Gigabit-LAN-Parts und erlaubt außerdem die Integration von kabelgebundenen Geräten. Drahtlos wird in drei Frequenzbändern mit 2,4 und 5,0 GHz gefunkt, die einzeln mit 300 bis 867 Mbit/s kommunizieren können. Dabei entscheiden die Geräte automatisch, mit welcher Station sie sich verbinden wollen und ermöglichen einen nahtlosen Übergang in der Wohnung.

Unter der Haube der 100 x 100 mm großen Quadratwürfel gibt es einen 900 MHz schnellen Prozessor mit 256 MB DDR3-Arbeitsspeicher, der bis zu 100 Geräte gleichzeitig im Netzwerk problemlos verarbeiten kann. Moderne Technologien wie MU-MIMO, QoS, IPv6 oder Beamforming+ werden natürlich ebenfalls unterstützt. Sollte das Netzwerk in Zukunft weiter wachsen oder die Reichweite nicht ausreichen, können bis zu zwölf MW12-Stationen miteinander konfiguriert werden, womit laut Hersteller eine Fläche von bis zu 2.000 Quadratmeter abgedeckt werden kann.

Preislich kostet das Dreier-Set des Tenda Nova MW12 bei Amazon derzeit etwa 240 Euro. Vier unserer Leser und Community-Mitglieder dürfen ein solches Set nun kostenlos bei sich zu Hause auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 8. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit Tenda Technology teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.



Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Tenda Technology!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 8. November 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 9. November 2020

Testzeitraum bis 13. Dezember 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Tenda Technology sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum